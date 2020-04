È online il video di “Que Chimba” il nuovo singolo di Maluma

Share Facebook

“Que Chimba” è una guaracha (genere musicale tipico di Cuba) dal sound elettronico e travolgente prodotta da Victor Cárdenas. Trapelato dai djset di alcuni club colombiani, il brano è diventato subito una hit underground tra i giovani in Colombia. Da qui l’idea di Maluma di pubblicarlo per accontentare tutti i suoi fans.

Il video, diretto e prodotto da MALUMA insieme al suo direttore creativo e fotografo Tes (Cesar Pimienta), è stato registrato con un telefono cellulare tra febbraio e marzo per le strade di Praga e di Monaco di Baviera, mentre il cantante si trovava in tour in Europa.

Maluma torna il 4 settembre al Mediolanum Forum di Milano per l’unica tappa italiana del suo “11:11 World Tour”. I biglietti già acquistati per le precedenti date del 7 e 31 marzo (rinviate alla luce delle disposizioni ministeriali riguardo all’emergenza sanitaria del Covid-19) rimangono validi per la nuova data. Maggiori informazioni sui biglietti del concerto sono visibili al seguente link: https://bit.ly/Maluma_TicketOne. La data italiana è organizzata da Di&Gi.

Molte date della tournée europea sono state posticipate a causa della pandemia del Covid-19 e l’artista è dovuto quindi ritornare a casa, a Medellin, dove la sua fondazione “El Arte De Los Sueños” aiuta le famiglie bisognose di Antioquia. Ad oggi, l’associazione ha acquistato e consegnato generi alimentari, ha fatto donazioni significative al sistema sanitario colombiano donando respiratori, uniformi monouso e oltre 10 mila guanti e ha sempre cercato di migliorare la vita degli altri attraverso l’altruismo, la generosità e gli sforzi umanitari.

Per incoraggiare la gente a rimanere a casa in questo periodo così delicato, Maluma e la sua fondazione hanno avviato un’iniziativa di sensibilizzazione sui social attraverso una challenge, #QueChimbaQuedarseEnCasa, in cui invitano i fan a pubblicare un video mostrando come si divertono (rigorosamente da casa) sulle note del nuovo singolo della superstar colombiana.

MALUMA, a soli 25 anni è considerato una delle voci più importanti della musica latina e un artista ammirato dai giovani di tutto il mondo. Vincitore del “Best Contemporary Pop Vocal Album” con “F.A.M.E” ai Latin Grammy 2018, Maluma è uno degli artisti più popolari sui social media con oltre 23 milioni di fan su Facebook, 6 milioni di follower su Twitter e il primo e unico artista latino maschio a raggiungere 50 milioni di follower su Instagram. Il suo canale YouTube/VEVO ha totalizzato più di 9 miliardi di visualizzazioni e più di 23 milioni di iscritti. Con il “Maluma World Tour” ha raggiunto un successo non paragonabile a nessun altro artista latino, avendo venduto oltre un milione di biglietti in 105 concerti in tutto il mondo solamente nel 2017 e diventando l’artista latino che ha venduto di più nei concerti. Nel 2018 ha registrato sold out ovunque negli Stati Uniti e in Europa con il tour di F.A.M.E.: tra gli altri, sold out alla Madison Square Garden Arena (New York), all’American Airlines Arena (Miami) e due The Forums (Los Angeles). Il suo tour mondiale “11:11” ha riempito Yarkon Park a Tel Aviv con più di 60 mila spettatori presenti e ha stabilito il record di presenze alla 18° edizione del Mawazine Festival in Marocco esibendosi di fronte a 200 mila persone. Dal 2015, da quando fa parte di Sony Music Latin, Maluma ha pubblicato 3 album, che hanno tutti debuttato alla prima posizione della classifica degli album di Billboard Latin Pretty Boy Dirty Boy (2015), F.A.M.E. (2018) and 11:11 (2019). Ad oggi Maluma ha registrato quindici prime posizioni secondo la classifica degli album di Billboard Latin. Anche in Italia Maluma riscuote sempre più successo: i singoli “Mala Mia”, “El Prestamo”, “Sin Contrato” (feat. Fifth Harmony), “El Perdedor” e “Borro Cassette” sono stati certificati come dischi d’oro; “Vente Pà Cà” (Ricky Martin feat. Maluma), “Corazon” e “HP” sono invece dischi di platino. Enorme successo per il featuring con Shakira, “Chantaje”, triplo disco di platino e “Felices Los 4”, doppio platino.