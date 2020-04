Swans nuova data martedi’ 23 marzo 2021

La band capitanata da Michael Gira ariverà in Italia per quattro date per presentare l’ultimo …

Ingresso € 27,00 + ddp | I biglietti acquistati per la data del 14 Maggio 2020 restano validi per il nuovo show

Dovevano arrivare questo Maggio 2020 a Milano ma la crisi-Covid19 ci costringe ad aspettare un anno ancora per rivederli dal vivo in Italia.

Si terrà infatti il prossimo 23 Marzo 2021 lo show degli Swans: un cambio di data e di location, da Santeria a Alcatraz, ricordando che i biglietti acquistati per lo show 2020 rimangono validi per il concerto dell’anno prossimo.

In ottemperanza ai provvedimenti emanati su scala mondiale per contrastare la diffusione del virus COVID-19, il tour degli Swans è stato riprogrammato per il 2021.