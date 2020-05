In occasione del 39° anniversario della scomparsa di Bob Marley, esce “Tutti fuori”

Share Facebook

Online il videoclip estratto dall’omonimo Ep di remix e versioni inedite disponibile in digitale

11 maggio 2020

In occasione del 39° anniversario della scomparsa di Bob Marley, esce oggi online su YouTube e in digitale “Tutti fuori”, il nuovo singolo della band reggae VERROSPIA.

Il videoclip animato, a cura di Christian Antonilli, è accompagnato dalla pubblicazione di un Ep che contiene la versione originale del brano e diversi remix e versioni inedite realizzate da amici artisti ospiti del progetto.

L’idea e la realizzazione dell’Ep prendono vita durante la quarantena, periodo in cui ogni artista coinvolto nei featuring ha collaborato da casa, partecipando a distanza alla composizione e registrazione dei brani. L’Ep vuole dimostrare quanto, anche se separati, la musica può unire con uno scopo comune.

ASCOLTA IN DIGITALE

Il titolo è apparentemente in contraddizione con la formula #iorestoacasa, fino a questo momento più che virale. Ma “Tutti fuori”, più che la sollecitazione ad un movimento fisico, è, soprattutto, un invito ad una trasformazione interiore, a guardarsi dentro per poter essere completamente se stessi. “Inutile spingersi lontano alla ricerca della libertà, se la si è perduta dentro di sé” – commenta il gruppo – “e la strada per ritrovarla è il rifiuto di tutto ciò che ci opprime”.

“Fuori dagli schemi, fuori dalla logica, fuori dai sistemi, da ogni teoria teologica (…) se pensi al tempo perso che hai speso per cercarlo, se poi ti guardi intorno non ti conosci affatto.”

Alcuni dei versi del brano, infatti, esprimono il bisogno di agire, di non perdere più tempo e migliorare se stessi.

“Tutti fuori” TRACKLIST

01 – Tutti fuori

02 – Tutti fuori (Dub version) prod. Dosto

03 – Tutti fuori (Covid Rap version) feat. Spazio, Jackhertz, Skuba, MarvelMex

04 – Tutti fuori (Ruff out deh Remix) feat. Shak Manali prod. ProMo L’inverso

05 – Tutti fuori (Marvel version) feat. MarvelMex

06 – Tutti fuori (Stranger Remix) prod. DoubleGJ

07 – Tutti fuori (Instrumental)

08 – Tutti fuori (Dub version instrumental) prod. Dosto

09 – Tutti fuori (Ruff out deh Remix instrumental) prod. ProMo L’inverso

10 – Tutti fuori (Stranger Remix instrumental) prod. DoubleGJ

BIO

La prima produzione discografica dei Verrospia nasce con la Raged Records di Roma, durante la realizzazione della compilation Strummer: a Clash Tribute (2006), con il brano Police on my back.

La stessa etichetta produce il primo album omonimo della band, pubblicato nel 2007 e distribuito da Good Fellas. A pochi mesi di distanza, il singolo Non è ganja viene presentato durante la trasmissione Demo, in onda su Radio Uno Rai, che trasmetterà in seguito anche il brano Acqua, presente anch’esso nel primo album Verrospia.

Nei mesi seguenti, la formazione si esibisce in manifestazioni, club e centri sociali al fianco di artisti come: Alborosie, Sud Sound System, Boo Boo Vibration, One Love Hi Powa, Pow Pow (Germania), Après la Classe, Verdena, Villa Ada Posse e Brusco. Oltre l’intensa attività live sono inoltre ospiti (per tre stagioni consecutive) sul palco showcase del Rototom Sunsplash, e a festival quali il Positive Vibration, la Festa del Raccolto del Forte Prenestino a Roma, il Roma Conscious Splash e, sempre nella capitale, Fiesta, Balla coi cinghiali (SV) e sul palco “band emergenti” dell’Heineken Jammin’ Festival.

A dicembre 2010 i Verrospia completano il loro secondo album, Equilibrio, prodotto dalla stessa band in collaborazione con la C.P.S.R. (Sana Records) e distribuito in Italia dalla Venus.

Significativa, nello stesso anno, è anche l’attività del gruppo in qualità di backing band del cantante jamaicano di fama internazionale Skarra Mucci.

Nell’ottobre del 2013 due nuovi brani della band, Sunshine e Alibi, vengono selezionati da Piotta per la compilation edita da La Grande Onda: Hit Mania – Street Art Vol.3.

È il luglio 2014, La Grande Onda pubblica Piotta presents GO Mixtape (Street Art Files), il mixtape contiene il brano La Verità, firmato dai Verrospia con MarvelMex e prodotto da Angelo Elle per Cookmusic.

Nel 2016 per La Grande Onda esce Unica Radice, il terzo album della band, che vede il contributo artistico del rapper MarvelMex. La produzione artistica, firmata Verrospia e Angelo Elle, si avvale della consulenza di Gianluca Verrengia, che ha seguito la band in studio, dalla registrazione al master dell’intero album.

Negli ultimi anni è proseguita l’attività live e in studio. L’Ep Tutti fuori rappresenta un piccolo assaggio di ciò che la band pubblicherà in futuro.