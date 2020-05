Daniele Silvestri feat. Rancore “Il mio nemico invisibile” dal 22 maggio

Silvestri torna così a collaborare con Rancore dopo il successo di “Argentovivo”, brano portato sul palco del Teatro Ariston di Sanremo lo scorso anno e vincitore di una carrellata incredibile di premi: “Premio della Critica Mia Martini”, “Premio della Sala Stampa Radio Tv e Web Lucio Dalla”, “Premio per il miglior Testo Sergio Bardotti” e “Premio Tenco” per la Migliore canzone dell’anno, segnando un record assoluto.

“Condividere il palco con Tarek (Rancore) per tutto l’ultimo tour non poteva non produrre frutti succosi e inattesi. Uno di questi in particolare ci è sembrato andare aldilà dei confini del concerto. Meritava di prendere ufficialmente vita. Così, dall’incrocio di un mio pezzo e un paio di testi di Tarek, entrambi rivisti anche sotto la lente di questo periodo pandemico, nasce IL MIO NEMICO INVISIBILE”.