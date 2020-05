Jonas Brothers feat. Karol G nuovo singolo “X”

Share Facebook

Twitter

Pinterest

I Jonas Brothers, trio candidato ai Grammy Awards, per rispondere alle numerosissime richieste da parte dei fan, ha rilasciato venerdì 15 maggio, “XV”, uno speciale pacchetto di due brani, “X” featuring KAROL G e “Five More Minutes”.

Il pubblico ha avuto modo di sentire un’anticipazione dei due brani nel documentario “Happiness Continues”, e ha inondato la band con continue richieste di un’eventuale pubblicazione. “X” vanta la collaborazione con l’artista multiplatino KAROL G.

I Jonas Brothers hanno inoltre eseguito parte di “Five More Minutes” durante i Grammy Awards 2020, in “XV” sarà possibile ascoltarla per la prima volta nella sua versione completa.

La band si esibirà per la prima volta con “X” insieme a KAROL G nello speciale in prima serata Lebron James’ Graduate Together: America Honors The Class Of 2020 in programma domani, sabato 16 maggio, oltre che nella finale di The Voice martedì 19 maggio.

Dopo una pausa della durata di sei anni, nel 2019 i Jonas Brothers hanno conquistato il mondo della musica pubblicando a sorpresa “Sucker”, singolo acclamato dalla critica e che ha ottenuto un ottimo successo, fino a ottenere il triplo disco di platino e il debutto alla #1 nella Billboard Hot 100, diventando il primo numero 1 per la band e il primo debutto in questa posizione per una band in questo secolo. I Jonas Brothers hanno poi pubblicato “Chasing Happiness”, un documentario originale di Amazon Prime Video che riporta l’ascesa e il ritorno alla musica dei tre fratelli, per poi rilasciare il loro terzo album #1 “Happiness Begins”, certificato disco di platino. Durante tutto l’anno la band ha continuato a scalare le classifiche e l’”Happiness Begins Tour” ha registrato il sold out, inclusa la data italiana, con oltre 1,2 milioni di biglietti venduti.

Continuando il viaggio iniziato con il documentario del 2019, “Happiness Continues” cattura l’esperienza del tour live della band e offre uno sguardo esclusivo sulla vita dei Jonas Brothers on the road, comprese le esibizioni di amati successi come “Burnin’ Up”, “SOS”, e “Year 3000”, oltre che i maggiori successi di “Happiness Begins”. “Happiness Continues” offre agli spettatori un posto in prima fila nelle arene piene di Miami, Vancouver, Città del Capo, oltre che nell’intima Cobra Lounge di Chicago. Attraverso il documentario i fan possono approfondire come Nick, Joe e Kevin vivono la vita del tour continuando a mantenere l’equilibrio tra musica, i rapporti tra loro e le nuove famiglie.