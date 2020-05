Jacopo è in radio il nuovo singolo “Blue Monday”

Share Facebook

È in radio “BLUE MONDAY” il nuovo singolo di JACOPO, giovane artista savonese tra i protagonisti più amati di Amici 19. Il brano è estratto dall’album d’esordio “COLORI”(Kazal / Sony Music Italy) già disponibile in streaming e in digitaldownload (https://SMI.lnk.to/colori).

In tempi di quarantena e isolamento, JACOPO non ha voluto rinunciare alla possibilità di rilasciare anche il video di “BLUE MONDAY” e ha scelto di farlo adeguandosi alla nuova normalità che le circostanze attuali prevedono. Girato interamente in verticale con un cellulare, come fosse una lunga storia Instagram, il video racconta la quotidianità di Jacopo, della sua famiglia e della sua fidanzata, fatta di sorrisi, risate e tempo trascorso insieme cantando e divertendosi.

«Ho voluto che il video del nuovo singolo fosse così, semplice e naturale, perché ci tenevo a far vedere come trascorro tutti i miei giorni a casa, sperando di tornare al più presto alla normalità – racconta JACOPO – Ci tengo a ringraziare di cuore le persone che hanno partecipato a questo video: mio padre Roberto, l’uomo grazie al quale mi sono innamorato della musica, mia madre Cinzia e mia sorella le donne più importanti della mia vita. E infine Greta, l’altra donna della mia vita, la mia metà, la mia compagna di viaggio, la mia migliore amica, la mia spalla , insomma il mio amore grande».

Questa la tracklist completa di “COLORI”: “Cuore di mare”, “Luce e cenere”, “Blue Monday”, “Di sabato sera”, “E invece”, “Se parlo di te” e “Disinnescare”.

