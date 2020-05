Disponibile il nuovo singolo acustico di Pago

Voce e strumenti – pianoforte, chitarra acustica e violoncello – si fondono in una ballata pop romantica ed evocativa. Ideata alcuni mesi fa durante Temptation Island Vip e terminata all’interno della casa del Grande Fratello VIP, TU LO SAI simboleggia un cerchio che si chiude e una pagina che si apre, un legame con il passato e uno sguardo verso il futuro. Ricordi ed emozioni, suggestioni e sensazioni si rincorrono in un brano intimo e riflessivo, che racconta di un amore dagli orizzonti tutti da scoprire.

È ora disponibile sulle piattaforme digitali TU LO SAI, il nuovo singolo di PAGO. A quattro anni dall’uscita dell’ultimo singolo, dopo le esperienze televisive di Temptation Island e Grande Fratello VIP, Pago ritorna finalmente alla musica, il suo grande amore. Il nuovo brano, realizzato in versione acustica, non solo anticipa un nuovo progetto musicale, ma rappresenta per il cantautore un nuovo capitolo.