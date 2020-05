“La Rivincita” del regista e drammaturgo Leo Muscato

Share Facebook

debutta in esclusiva da giovedì 4 giugno su RaiPlay.

La storia di una famiglia, simbolo di un’Italia che lotta nonostante le difficoltà per “La Rai con il Cinema italiano – Otto film di Rai Cinema in esclusiva su RaiPlay”.

Una storia familiare che racconta la realtà difficile e complessa del nostro paese: la nuova povertà, le ingiustizie, i soprusi, ma anche la forza di lottare, nonostante tutto, di non arrendersi mai. La Rivincita di Leo Muscato, una produzione Altre Storie con Rai Cinema, prodotto da Cesare Fragnelli, realizzato con il contributo della Regione Puglia e di Apulia Film Commission, debutta dal 4 giugno in esclusiva su RaiPlay ( www.raiplay.it). Il film, che era stato selezionato al Bif&st 2020 nella sezione competitiva, fa parte del progetto “La Rai con il Cinema italiano – Otto film di Rai Cinema in esclusiva su RaiPlay”. Quattro titoli, tra cui La Rivincita, hanno #RaiPlay come prima piattaforma di lancio, mentre gli altri arrivano su RaiPlay, dopo l’uscita in sala.

Basato sull’omonimo romanzo di Michele Santeramo, pubblicato da Baldini & Castoldi, racconta le rocambolesche disavventure economiche e familiari di due fratelli, Vincenzo e Sabino e delle loro mogli, Maja e Angela. Come accade a tante famiglie del nostro presente, hanno perso ogni diritto. Per loro anche il desiderio di un figlio diventa un lusso irraggiungibile. Una precarietà economica che incide profondamente sui loro legami affettivi e familiari, sulla loro dignità. Ma i nostri protagonisti non si arrendono, lottano in cerca della loro personale rivincita.

Girato in Puglia, a Martina Franca, vede tra i protagonisti principali Michele Venitucci, Michele Cipriani, Deniz Ozdogan, Sara Putignano, con la partecipazione di Francesco De Vito, Franco Ferrante e con l’amichevole partecipazione di Domenico Fortunato.

La Rivincita si arricchisce inoltre della collaborazione del compositore e musicista Paolo Fresu. Il finale del film è infatti accompagnato dalle note del brano No potho reposare, un canto d’amore della musica tradizionale sarda, nella sua versione arrangiata e interpretata dal maestro Fresu.

“Sono molto contento che La Rivincita sia stato scelto tra i titoli italiani che si potranno vedere su RaiPlay. Ringrazio Altre Storie e Rai Cinema per questa opportunità che permetterà a tante persone di vedere il film e mi auguro che possano apprezzarlo – ha dichiarato il regista Leo Muscato. Il film attraverso la storia di una famiglia vuole dare voce a tutti gli invisibili del quotidiano che lottano con dignità e tenacia nonostante le infinite difficoltà.”

La Rivincita è un film che racconta una realtà che riguarda tutti noi. Che utilizza l’ironia in risposta alla disperazione. Un film ‘umano’ ma anche un film di impegno civile che affronta temi importanti, l’incertezza lavorativa ed economica, la mancanza di opportunità, aprendo, oggi più che mai alla luce di quello che il mondo sta affrontando, un dibattito sulla necessità di una rivincita morale e concreta per tutti.

SINOSSI

L’esproprio di un terreno in cambio di un risarcimento irrisorio. Il sogno di poter avere un figlio. Iniziano così le rocambolesche disavventure economiche e familiari di due fratelli, Vincenzo e Sabino, e delle loro mogli, Maja e Angela. Non avendo altra scelta a disposizione, i due fratelli finiscono in mano al malaffare. Per poter sanare i debiti i e assecondare il desiderio di maternità della moglie Maja, Vincenzo si infila in un strada a cui nessuno, in un paese normale, dovrebbe avere accesso. Anche Sabino e sua moglie sono in grande difficoltà con un figlio da crescere. Ma la forza del loro legame familiare li spinge a non arrendersi e ad andare avanti in una lotta per la sopravvivenza, sapendo che esiste sempre la rivincita contro la “porca miseria”…