Matteo Bocelli: Can You Feel The Love Tonight – From “The Lion King”

MATTEO BOCELLI

PER DISNEY IN ‘CAN YOU FEEL THE LOVE TONIGHT’

TRATTO DA “IL RE LEONE”

ESCE OGGI IL PRIMO SINGOLO DI ‘DISNEY GOES CLASSICAL’, IL PROGETTO INTERNAZIONALE CON LE PIÙ BELLE COLONNE SONORE DEI MAGICI FILM WALT DISNEY

https://udsc.lnk.to/bXUXuGxy

Disney sceglie Matteo Bocelli per il lancio mondiale di “Disney Goes Classical”, un meraviglioso album che racchiude la magia e l’emozione delle colonne sonore dei film Disney Pictures, rilette in una veste nuova e sorprendente.

A fare da apripista a tutto il progetto internazionale è Matteo Bocelli, impegnato in studio con le registrazioni del suo attesissimo debutto discografico previsto a fine anno con la storica etichetta americana Capitol Records (in Italia su Sugar), che dona una commovente interpretazione insieme alla prestigiosa Royal Philarmonic Orchestra di “Can You Feel the Love Tonight”, tratto dal capolavoro “Il Re Leone”, in uscita oggi 29 maggio 2020, come primo singolo dell’album (https://udsc.lnk.to/bXUXuGxy).

Il brano, scritto da Elton John e Tim Rice per il film cult degli anni ’90, ha vinto l’Oscar® per la migliore canzone originale nel 1994 ed è stato anche inserito nel remake live-action del 2019.

Non è la prima volta che Matteo collabora con la Disney. Quest’ultima infatti aveva scelto il brano “Fall on Me”, in duetto con Andrea Bocelli, per i titoli di coda de “Lo schiaccianoci e i quattro regni”, il cui video ha superato i 70 milioni di views su YouTube e 40 milioni su Spotify.

L’album “Disney goes Classical”, nato dall’eccezionale unione di Decca Records e Walt Disney Records di Disney Music Group, in uscita il prossimo 2 ottobre in tutto il mondo, contiene i temi più amati della Disney ri-orchestrati sapientemente dalla Royal Philarmonic Orchestra e registrati negli Abbey Road Studios di Londra, sede di alcune delle migliori colonne sonore dei film del secolo scorso. Musiche che hanno fatto la storia dei film Disney dalla sua ‘golden age’ fino al suo rinascimento degli anni Novanta, arrivando dell’animazione CGI di oggi.

Da “Il libro della giungla” e “Pinocchio” alle inimitabili partiture di Alan Menken di “Pocahontas”, “La Sirenetta”, “Aladdin” ed “Hercules”: gli 80 anni di magia Disney sono stati reinventati con un incredibile suono cinematografico. Nell’album compare anche il soprano americano, quattro volte vincitore del Grammy®, Renée Fleming con “When You Wish Upon a Star” di “Pinocchio”. Altre esibizioni speciali sono quelle del violinista Lindsey Stirling e del famoso chitarrista classico giapponese Kaori Muraji che trasportano letteralmente l’ascoltatore in un altro mondo. “Disney Goes Classical” unirà le famiglie portando la magia dei film dagli schermi alle cuffie come mai prima d’ora.

