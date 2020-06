Marracash “In Persona Tour” partirà nella primavera 2021

Per la data di Bari, inizialmente prevista il 1 novembre 2020 (recupero della precedente data del 7 maggio 2020) e quella all’Arena di Verona, inizialmente prevista il 22 maggio 2020, saranno comunicate nuove informazioni entro e non oltre il 31 luglio.

“IN PERSONA TOUR” di MARRACASH, una delle tournée indoor più attese del 2020, che in pochissimo tempo ha collezionato 4 sold out per le date del King del Rap nella sua Milano, partirà nella primavera 2021.