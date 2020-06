Jawsh 685 & Jason Derulo da oggi “Savage Love (Laxed – Siren Beat)”

Share Facebook

La hit social #1 su TikTok che ha collezionato OLTRE 55 MILIONI di video

diventa ora un singolo pronto a travolgere l’estate 2020

La hit “Laxed (Syren Beat)” di Jawsh 685, diventata un vero e proprio fenomeno globale sui social, arriva ora in radio in una nuova versione insieme a Jason Derulo, “Savage Love (Laxed – Syren Beat)”, già disponibile in digitale.

Dopo il successo del brano originale, che ha generato oltre 55 milioni di contenuti condivisi in poche settimane raggiungendo il #1 su TikTok e il #1 della classifica italiana e globale di Shazam, Jawsh 685 e Jason Derulo si sono uniti creando un singolo pronto a travolgere l’estate 2020.

Jawsh 685 è uno studente delle superiori del sud di Auckland, Nuova Zelanda, che ha visto il suo pezzo, “Laxed (Siren Beat)”, diventare un successo planetario, creando un vero e proprio movimento globale con milioni di utenti su TikTok che celebrano il patrimonio culturale locale attraverso la “Culture Dance” condivisa attraverso i loro video. In poche settimane, il brano è stato utilizzato in oltre 55 milioni di TikTok video. Tra i personaggi del mondo della musica e dello spettacolo che hanno contribuito con dei loro video, artisti come Lizzo, celebrità come Jessica Alba e le star di TikTok Addison Rae, Tony Lopez, Charli D’Amelio. Grazie anche al loro coinvolgimento, la traccia è entrata nelle classifiche Shazam di tutto il mondo, raggiungendo le prime 25 posizioni in 30 paesi, compresa la posizione #2 della classifica Global Shazam. La canzone ha anche superato 17 milioni di stream su Spotify e oltre 8 milioni di visualizzazioni su Youtube.

