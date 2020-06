Simple Minds 40 Years Of Hits Tour confermata anche Taormina

Share Facebook

Confermata l’attesa nuova data dei Simple Minds al Teatro antico di Taormina: la band che ha scritto pagine memorabili della storia del rock si esibirà dal vivo sabato 17 luglio 2021, celebrando quarant’anni di carriera e successi nelle Top10 mondiali.

Anche i biglietti per il concerto del 17 luglio 2021 sono disponibili in prevendita nei circuiti abituali. I biglietti già acquistati restano validi per la nuova data. L’atteso concerto è tra i grandi eventi della Regione Siciliana (Assessorato Turismo Sport e Spettacolo) e rientra nella programmazione promossa dalla Fondazione Taormina Arte Sicilia, co-organizzato insieme a Puntoeacapo.

Con la conferma di Taormina è completa la riprogrammazione del “40 Years of Hits Tour” che nell’estate 2021 vedrà la band capitanata da Jim Kerr e Charlie Burchill protagonista di 5 appuntamenti nelle location più prestigiose in Italia: il 1° luglio 2021 in Piazza Duomo a Pistoia, per il Pistoia Blues Festival, martedì 13 luglio alla Cavea dell’Auditorium Parco della Musica in Roma per il Roma Summer Fest, giovedì 15 luglio al Teatro D’Annunzio di Pescara per il Pescara Jazz, poi per l’appunto il 17 al Teatro antico di Taormina e infine all’Arena di Verona lunedì 9 agosto.

40 YEARS OF HITS TOUR – DATE E PREZZI

Biglietti in vendita su ticketmaster.it, ticketone.it e in tutti i punti vendita autorizzati.

L’organizzatore declina ogni responsabilità in caso di acquisto di biglietti fuori dai circuiti di biglietteria autorizzati non presenti nei nostri comunicati ufficiali.

GIOVEDÌ 1 LUGLIO @ PISTOIA – PISTOIA BLUES, PIAZZA DUOMO

Prezzi biglietti:

Poltronissima – € 65,00 + diritti di prevendita

Tribuna Gold – € 65,00 + diritti di prevendita

Platea 1° settore – € 55,00 + diritti di prevendita

Platea 2° settore – € 50,00 + diritti di prevendita

Platea 3° settore – € 40,00 + diritti di prevendita

Tribuna – € 35,00 + diritti di prevendita

MARTEDÌ 13 LUGLIO @ ROMA – ROMA SUMMER FEST, CAVEA AUDITORIUM

Prezzi biglietti:

Parterre – € 50,00 + diritti di prevendita

Parterre laterale – € 44,00 + diritti di prevendita

Tribuna centrale – € 40,00 + diritti di prevendita

Tribuna mediana – € 36,00 + diritti di prevendita

Tribuna laterale – € 32,00 + diritti di prevendita

Tribuna alta – € 28,00 + diritti di prevendita

GIOVEDÌ 15 LUGLIO @ – PESCARA JAZZ & SONGS, TEATRO D’ANNUNZIO

Prezzi biglietti:

Poltronissima numerata– € 70,00 + diritti di prevendita

Poltrona numerata – € 60,00 + diritti di prevendita

Gradinata non numerata – € 45,00 + diritti di prevendita

SABATO 17 LUGLIO @ TAORMINA, TEATRO ANTICO

Prezzi biglietti:

Platea numerata – € 70,00 + diritti di prevendita

Tribuna numerata – € 60,00 + diritti di prevendita

Cavea numerata – € 45,00 + diritti di prevendita

Cavea non numerata – € 30,00 + diritti di prevendita

informazioni su www.puntoeacapo.uno – biglietteria@puntoeacapo.uno

LUNEDÌ 9 AGOSTO @ VERONA – ARENA DI VERONA

Prezzi biglietti:

Poltronissima Gold numerata – € 80,00 + diritti di prevendita

Poltronissima numerata – € 65,00 + diritti di prevendita

Poltrona numerata – € 55,00 + diritti di prevendita

Gradinata numerata – € 45,00 + diritti di prevendita

Tribuna 2° livello non numerata – € 30,00 + diritti di prevendita