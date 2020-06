Share Facebook

Da venerdì 12 giugno, in radio e su tutte le piattaforme digitali, la versione originale “In Rotta per Perdere Te” prodotto da Dj Raw per Honiro label distr. Believe di Briga.

“In Rotta per Perdere Te” è uno dei brani di maggior successo del primo progetto discografico pubblicato nel 2012 con Honiro, lo street album “Alcune Sere”.

“In Rotta Per Perdere Te” è un pezzo fresco e pieno di energia che, nel percorso artistico di Briga, rappresenta il preludio a ‘Mentre Nasce L’Aurora’ singolo certificato platino: un’infatuazione notturna che muore sul nascere anche grazie alla complicità della malasorte.

In attesa di festeggiare il suo primo decennale discografico con un album, Briga rilascerà in radio e nei digital store alcuni singoli: versioni originali, remix ed alcuni rivisitati e mai usciti sulle piattaforme digitali.

Biografia

Nel 2010 pubblica il primo album autoprodotto “Anamnesi” (scritto tra il 2007 e il 2009).

Nel 2011 pubblica il mixtape autoprodotto “Malinconia della Partenza” in download gratuito e viene notato dall’etichetta indipendente Honiro Label con la quale lancia lo street album ‘Alcune sere’.

Nel 2014 entra a far parte del programma televisivo ‘Amici di Maria De Filippi’, durante il quale il suo singolo ‘Sei di Mattina’ diventa hit e conquista il disco d’oro; nel Maggio del 2015, Briga arriva alla finale del Talent Show e si aggiudica il premio RTL.

Lo stesso mese pubblica l’attesissimo “Never Again” (Honiro Label/ dist. Universal Music), certificato disco di platino dalla FIMI a meno di un mese dall’uscita.

Subito dopo, Briga partecipa alla terza edizione del “Coca Cola Summer Festival”in cui risulta l’artista italiano più votato con il singolo “L’Amore è qua” (certificato Oro). Un anno dopo, ad ottobre 2016, pubblica l’album “Talento”, (Honiro label/ dist. Sony Music) che vanta un singolo di Platino “Baciami” e un singolo Oro “Mentre nasce l’Aurora”, certificati già all’uscita del disco. Dalla musica ai romanzi, Il 19 aprile del 2016 esce il bestseller “Non odiare me” (con le oltre 10mila copie vendute), un’autobiografia romanzata. L’anno dopo è la volta del suo primo romanzo “Novocaina – Una Storia d’Amore e autocombustione” – scritta con Andrea Passeri ed edito da Rai Eri & Ninho de Rua.

Nell’estate del 2017, pubblica il Singolo ‘Nel Male e Nel Bere’ certificato disco d’oro.

A Giugno 2018 esce il nuovo progetto discografico di inediti, dal titolo “Che Cosa Ci Siamo Fatti” (Honiro Label /distr. Sony Music) che vince il ‘Premio Lunezia’. Nella sua carriera collabora e duetta con alcuni tra i più grandi artisti della musica italiana come Antonello Venditti, Tiziano Ferro, Gianluca Grignani, Gigi D’Alessio ed Emma Marrone.

Prende parte alle riprese del film Zeta (2016), diretto da Cosimo Alemà e partecipa alla trasmissione televisiva Selfie (2017) su Canale5.

A Febbraio 2019, Briga con Patty Pravo partecipa alla 69^ edizione del Festival di Sanremo con il singolo “Un pò come la vita” e pubblica l’album “Il Rumore dei Sogni”, 21 brani di cui alcuni live e tre inediti “Sesso”, “Influencer” ed il brano presentato sul palco dell’Ariston, 2 Cd pieni di vissuto, di energia e di storia. La storia di Briga, raccontata con Antonello Venditti, Tiziano Ferro, Emma, Gianluca Grignani e Patty Pravo.