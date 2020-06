Ozuna è disponibile in digitale “Caramelo”

Share Facebook

È disponibile in digitale e su tutte le piattaforme streaming “CARAMELO”, il nuovo singolo della superstar portoricana OZUNA (https://SMI.lnk.to/caramelo).

Nel brano, che entrerà in rotazione radiofonica venerdì 19 giugno, il pluripremiato rapper parla d’amore con romanticismo su un ritmo reggaeton, senza perdere il suo atteggiamento da “cattivo ragazzo” e creando l’atmosfera perfetta per un ballo sensuale.

Al seguente link www.youtube.com/watch?v=BFlG5sD540k è online anche il video, diretto da Nuno Gomes, un accattivante viaggio attraverso un mondo ricoperto da dolci e caramelle. In un panorama di tentazioni e bellissime ragazze che ballano, Ozuna cerca la sua complice dimostrandosi un vero rubacuori.

L’idolo della musica latin-urban non ha mai smesso di produrre musica durante questo periodo di distanziamento sociale. Di recente ha collaborato al singolo “Mamacita” con i Black Eyed Peas e J.Rey Soul, che ha raggiunto la Top 10 della classifica Hot Latin Songs di Billboard e ha superato le 100 milioni di visualizzazioni su YouTube. Inoltre, compare nella traccia prodotta da Scott Storch “Fuego del Calor” insieme all’iconico rapper Tyga.

Detentore di 4 Guinness World Records, Ozuna è uno degli artisti più ascoltati in streaming in tutto il mondo, oltre ad essere entrato nella Billboard’s Hot Latin Songs chart con il maggior numero di brani contemporanemente. Fra i riconoscimenti più importanti ottenuti finora, il BMI award per il singolo “Taki Taki” come Contemporary Latin Song of the Year, 6 awards al Premios Tu Música Urbano, in cui figura come l’artista più premiato per il secondo anno consecutivo (quest’anno in pareggio con Daddy Yankee) e il Silver e il Gold Seagull al Viña del Mar International Song Festival in Cile. Ai Billboard Latin Music Awards del 2019, Ozuna ha stabilito il record per il maggior numero di vittorie, ed è in testa per l’edizione 2020, in gara come finalista per 14 premi.