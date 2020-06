Soul Mama è un up-tempo dalla chiara matrice Zucchero. E’ uno di quei brani divertenti, ballabili, ritmati in grado di coniugare Sacro e Profano con un gusto musicale internazionale. Soul Mama è il brano o la persona in cui trovare rifugio e conforto in quest’estate appena iniziata perché “Lei m’ama anche se qui tutto frana” e sul resto… BIP BIP

