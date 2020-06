“I cittadini si aspettano un’azione coraggiosa” David Sassoli si rivolge ai leader europei

Il Presidente ha anche affrontato la questione dei negoziati fra UE e Regno Unito. Il giorno precedente il Parlamento europeo aveva approvato una risoluzione in proposito: “insisteremo per un accordo ambizioso, globale e completo, in linea con gli impegni congiunti assunti nella Dichiarazione politica. Riteniamo che questo sia il miglior risultato possibile per entrambe le parti e, nonostante il poco tempo a disposizione, con buona volontà e determinazione è ancora realizzabile”

“non dimentichiamo che intervenire solo con prestiti avrebbe conseguenze asimmetriche sul debito dei singoli Stati Membri e sarebbe più costoso per l´Unione nel suo insieme. Abbiamo ora l’opportunità di rimodellare l’Europa e di renderla più equa, più verde e più lungimirante. A tal fine dobbiamo cogliere al volo questa occasione per introdurre un paniere di nuove risorse proprie”.

Il Presidente del Parlamento europeo David Sassoli ha esortato i capi di stato e di governo europei ad agire in fretta per rispondere alla crisi.