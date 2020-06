Gue’ Pequeno ‘Saigon’ il primo singolo in radio il 26 giugno

Saigon, la leggendaria capitale vietnamita (oggi nota come Ho Chi Mihn), fa da sfondo a un amore che sboccia e sfiorisce nell’arco di poche settimane come i suoi famosi ciliegi; una storia raccontata come da abitudine di Gué Pequeno con grande realismo e un velo di malinconia. Il ritornello melodico e incisivo e la produzione targata 2nd Roof, con i suoi rimandi agli anni ’80 e all’elettronica d’atmosfera più contemporanea, regalano al singolo un appeal perfetto per le radio di tutta Europa e oltre.

In contemporanea con l’uscita di Mr.Fini, arriva in radio il primo singolo dal nuovo album di Guè Pequeno.