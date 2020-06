Tiziano Ferro riparte negli stadi italiani a giugno e luglio 2021

Share Facebook

Twitter

Pinterest

Live Nation annuncia la riprogrammazione delle date del “TZN 2021” negli stadi italiani.

Il tour partirà ufficialmente il 6 giugno 2021 dallo Stadio G. Teghil di Lignano Sabbiadoro, per poi fare tappa nello stesso mese il 9 allo Stadio Artemio Franchi a Firenze, il 12 allo Stadio Braglia di Modena, il 15, 18 e 19 giugno allo Stadio San Siro di Milano con tre concerti, il 22 allo Stadio Olimpico di Torino, il 26 allo Stadio San Paolo di Napoli e il 29 allo Stadio San Nicola di Bari. Il “TZN Tour” proseguirà poi a luglio, il 6 allo Stadio Del Conero di Ancona, il 9 e il 10 con due show consecutivi allo Stadio Olimpico di Roma, il 14 allo Stadio Euganeo di Padova e il 18 a Cagliari Fiera.

Live Nation Italia comunica che i biglietti precedentemente acquistati rimarranno validi per le rispettive nuove date.

Per quanto riguarda i due show a ROMA previsti il 9 e 10 luglio 2021, a causa di una modifica nella configurazione del concerto che prevede il palco posizionato in curva Sud dello Stadio Olimpico, i seguenti settori verranno così modificati:

• Per i biglietti venduti nel settore DISTINTI SUD OVEST – verrà riassegnato agli spettatori un posto nella sezione DISTINTI NORD EST.

• Per i biglietti venduti in CURVA SUD – verrà assegnato un posto nel settore CURVA NORD

In entrambi i casi non occorre la sostituzione del biglietto e il nuovo posto sarà comunicato ai possessori del biglietto al momento dell’ingresso nello stadio, il giorno del concerto.

Per quanto riguarda la data di MESSINA, originariamente prevista il 27 giugno 2020, stiamo valutando i problemi relativi allo Stadio per poterla riprogrammare quanto prima. Ciò che possiamo confermare ad oggi è che il tour toccherà la Sicilia nel mese di Luglio 2021, sarà nostra premura comunicare gli aggiornamenti con tempestività non appena ce ne saranno. Ringraziamo per la pazienza tutti gli acquirenti del concerto allo stadio San Filippo a cui presto daremo tutte le indicazioni relative al biglietto in loro possesso.

Maggiori informazioni sul Tour 2021 sono disponibili alla pagina: https://www.lntvglobal.com/it/article/ferro-tour-2021/

I biglietti per le nuove date sono disponibili per l’acquisto sulle piattaforme ufficiali Ticketmaster Italia, Ticketone e in tutti i punti vendita autorizzati.

CALENDARIO “TZN TOUR 2021”:

6 GIUGNO 2021 – LIGNANO SABBIADORO – STADIO G. TEGHIL

9 GIUGNO 2021 – FIRENZE – STADIO ARTEMIO FRANCHI

12 GIUGNO 2021 – MODENA – STADIO BRAGLIA

15 GIUGNO 2021 – MILANO – STADIO SAN SIRO (validi i biglietti di Milano 5 giugno 2020)

18 GIUGNO 2021 – MILANO – STADIO SAN SIRO (validi i biglietti di Milano 6 giugno 2020)

19 GIUGNO 2021 – MILANO – STADIO SAN SIRO (validi i biglietti di Milano 8 giugno 2020)

22 GIUGNO 2021 – TORINO – STADIO OLIMPICO

26 GIUGNO 2021 – NAPOLI – STADIO SAN PAOLO

29 GIUGNO 2021 – BARI – STADIO SAN NICOLA

6 LUGLIO 2021 – ANCONA – STADIO DEL CONERO

9 LUGLIO 2021 – ROMA – STADIO OLIMPICO (validi i biglietti di Roma 15 luglio 2020)

10 LUGLIO 2021 – ROMA – STADIO OLIMPICO (validi i biglietti di Roma 16 luglio 2020)

14 LUGLIO 2021 – PADOVA – STADIO EUGANEO

18 LUGLIO 2021 – CAGLIARI – FIERA