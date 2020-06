Jerry Cala’ fuori oggi il nuovo singolo “Un metro indietro”

Scritto e composto da JERRY CALA’, ha partecipato alla realizzazione di “UN METRO INDIETRO” il musicista Emanuele Longo. Il Brano è stato registrato allo studio di Danti il frontman ed ex voce dei Two Fingerz e masterizzato da Marco Zangirolami presso Noize Studio di Milano. Il videoclip è stato realizzato dai disegnatori Dan&Dav, che hanno reso JERRY un simpatico cartoon. “UN METRO INDIETRO” si candida a diventare il nuovo ballo estivo della Fase 3 con il suo ritmo travolgente e la sua positività.

Alla mezzanotte del suo 69° compleanno, è in radio e disponibile sulle piattaforme streaming e digital download “UN METRO INDIETRO” (distribuzione Baraonda), il ritmo e l’energia di JERRY CALA’, che propone in una sua personale chiave ironica la situazione di oggi che tutti stiamo vivendo. JERRY CALA’ porta una ventata di ottimismo per ritornare a vivere appieno questa estate 2020, seppur nel rispetto degli altri, restando appunto “un metro indietro”.