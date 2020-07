Confermati i quindici anni per le imprese balneari

Il risultato positivo non attenua l’iniziativa sindacale per la definitiva messa in sicurezza economica e …

Continuiamo con forza e determinazione nell’impegno per la tutela e messa in sicurezza giuridica ed economica della balneazione attrezzata italiana.

Ieri, a seguito di alcuni rilievi da parte della Ragioneria dello Stato, a nostro avviso del tutto infondati, i Relatori del provvedimento hanno presentato, inaspettatamente, un emendamento per ritirare tutto quanto convenuto da tutte le Forze parlamentari in favore degli imprenditori balneari.

Il 3 luglio scorso la V Commissione della Camera dei Deputati ha approvato all’unanimità alcuni emendamenti proposti dal S.I.B. al decreto legge Rilancio per rafforzare il differimento di quindici anni della scadenza delle concessioni demaniali marittime e per eliminare i canoni pertinenziali.