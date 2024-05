Biglietti last minute per i BGKO domani a Roma

Dopo due anni di lavoro sperimentale incentrato sulla fusione di sonorità balcanico-mediterranee con blues, raggae e tango, la BGKO, Barcelona Gipsy Balkan Orchestra, arriva in Italia per presentare il suo nuovo disco “7” e giungerà a Roma all’Auditorium Parco della Musica “Ennio Morricone”, Sala Patrassi, domenica 19 maggio alle ore 21:00.

Un concerto attesissimo che ancora una volta metterà alla prova i rigoristi delle classificazioni di generi musicali per far scoprire il virtuosismo e al contempo la leggerezza di questa esplosiva formazione composta da sei strumentisti incontrollabili e una voce, l’unica italiana, seducente, profonda e incisiva.

L’anima balcanica europea riaccenderà l’euforismo presentando il risultato dell’ultimo impegno artistico in studio, maturato in un percorso lungo 12 anni in giro per oltre 30 Paesi e dedicato ad un pubblico sensibile ai ritmi, melodie, testi e suoni empatici.

Come un testimone senza tempo, il gruppo ha tracciato la sua strada con la potenza delle sue esibizioni dal vivo, portando con sé l’essenza di sette storie intrecciate, quelle dei musicisti provenienti da diverse culture e modi di vivere: oltre alla siciliana Margherita Abita (voce), ci sono il serbo Ivan Kovacevic (contrabbasso), il francese Julien Chanal (chitarra) e gli spagnoli Pere Nolasc Turu (violino), Fernando Salinas (fisarmonica), Xavi Pendòn (clarinetto) e Albert Enkaminanko (percussioni).

Settimo album in studio e primo con composizioni originali, “7” si ispira al numero simbolico profondamente radicato in molte culture del mondo. Fedeli alla propria passione per la musica tradizionale dei Balcani, dell’Europa dell’est, del Mediterraneo, del Medio Oriente, la BGKO continua il suo avventuroso itinerario promettendo di condividere la magia della propria verve con ascoltatori desiderosi di esperienze uniche.

I biglietti sono in vendita direttamente all’Auditorium o sul circuito TicketOne.

Comunicato Stampa: Elisabetta Castiglioni – Press Office & Public Relations