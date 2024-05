Online il video “Baciami stupido” di Arisa

Share

È online il videoclip di “Baciami stupido”, il nuovo singolo di Arisa per Nigiri/Columbia/Sony Music Italy.



Il racconto di un elettrizzante colpo di fulmine durante una festa. L’atmosfera giocosa del brano è lo sfondo per la riflessione più profonda sulla natura delle relazioni umane: l’amore non conosce limiti e azzera le nostre diversità.

Il bacio è anche un potente simbolo di consenso, che rappresenta il rispetto e la comprensione reciproca tra i partner: è un momento di vulnerabilità e intimità, in cui entrambe le parti condividono volontariamente una profonda espressione di affetto.

“Baciami stupido” vuole trasmettere un messaggio importante attraverso la manifestazione d’amore per eccellenza: il bacio. Molti baci sono diventati l’emblema di storie importanti, dal cinema alla letteratura.

Il brano è stato scritto da influenti autori della scena Italiana: Andrea Bonomo, Riccardo Zanotti, Pacifico e Simone Bertolotti.

Dal 15 maggio è partito il tour estivo (in aggiornamento), prodotto da Color Sound:

15.05 Montalto di Castro (VT)

17.05 Crotone (KR)

19.05 Augusta (SR)

25.05 Selinunte (TP) – acustico

26.05 Apricena (FG)

01.06 Formia (LT)

10.06 Ravarino (MO)

15.06 Oppido Lucano (PZ)

21.06 Solferino (MN)

22.06 Ceccano (FR)

08.07 Ghilarza (OR)

18.07 Genova (GE)

20.07 Presicce Acquarica (LE)

27.07 Piane Di Montegiorgio (FM)

04.08 Adrano (CT)

08.08 Albarella (RO)

10.08 Torre Santa Susanna (BR)

17.08 Lioni (AV)

22.08 Gonnesa (SU)

24.08 Gioia Del Colle (BA)

31.08 Milazzo (ME)

08.09 Torrenova (PA)

10.09 Taurianova (RC)

20.09 Buonvicino (CS)

BIO

Arisa, pseudonimo di Rosalba Pippa (Genova, 20 agosto 1982), è una delle personalità più importanti del panorama musicale italiano, capace di reinterpretare il concetto stesso di musica e di spettacolo, di dare voce a intere generazioni, e colorare di nuove sfumature il mondo dello spettacolo.

Il suo esordio è nel 2008 al concorso Sanremolab che la porta a vincere, nel 2009 per la categoria nuove proposte il 59° Festival di Sanremo con il singolo Sincerità. Seguono anni di successi e di hit, tra nuove partecipazioni al Festival di Sanremo con i singoli La notte, vincitore di un Sanremo Hit Award, Controvento, Guardando il cielo, Mi sento bene, Potevi fare di più. Nel corso della sua carriera ha ottenuto importanti riconoscimenti tra cui il Premio Assomusica, Premio della critica Mia Martini, due Wind Music Awards, un Venice Music Awards, il Premio Lunezia, due Nastro d’Argento e molti altri.

Arisa non è solo autrice e interprete ma è un’artista poliedrica che è riuscita a farsi spazio anche come ballerina, attrice, doppiatrice e scrittrice, diventando uno dei volti più noti della tv italiana. La sua carriera televisiva inizia nel 2010 con il programma Victor Victoria – Niente è come sembra, e come giudice nella quinta, sesta e decima edizione di X Factor. Nel 2011 fa il suo esordio come attrice nella pellicola presentata anche alla 68ª Mostra internazionale d’arte cinematografica di Venezia, Tutta colpa della musica, diretta da Ricky Tognazzi; debutta come doppiatrice in diverse produzioni, tra cui Cattivissimo me 2 e Un mostro a Parigi.

Oltre alla recitazione e al doppiaggio, Arisa decide di esplorare il mondo della letteratura, dando vita a due romanzi: Il paradiso non è granché (storia di un motivetto orecchiabile) pubblicato nel 2012 e Tu eri tutto per me pubblicato nel 2014.

Nel 2015 viene scelta come co-conduttrice della 65ª edizione del Festival di Sanremo. Tra il 2020 e il 2021 partecipa a vari programmi televisivi, fra cui il talent show Amici di Maria de Filippi, dove ha il ruolo di professoressa e membro della commissione e il programma Ballando con le stelle, che vince insieme al ballerino Vito Coppola.

Nel 2023 inizia un nuovo percorso come giudice di The Voice Kids, The Voice Senior e The Voice Generations.

Comunicato Stampa: Nina Astarte