Mahmood, Sfera Ebbasta, Feid da venerdì “Dorado”

L’inarrestabile viaggio musicale di Mahmood prosegue, attraversando i molteplici orizzonti che da sempre lo caratterizzano come artista e come persona. Dopo il fascino urbano di Moonlight Popolare, al fianco di Massimo Pericolo, è il turno dei paesaggi esotici e torridi di Dorado, che esplora con due compagni di viaggio d’eccezione: Sfera Ebbasta uno dei più importanti esponenti della trap italiana e Feid, l’artista latino che sta scalando le classifiche internazionali con la hit PORFA, di cui ha recentemente pubblicato un remix in collaborazione con J Balvin, Maluma, Nicky Jam, Justin Quiles, Sech. A firmare la produzione è DRD, pseudonimo dietro cui si nasconde Dardust, che ha firmato molti dei successi più iconici di Mahmood.

Per l’artwork di “DORADO” il nuovo singolo in uscita venerdì 10 luglio per Island Records, Mahmood ha fortemente voluto al suo fianco Bugs Bunny. Il coniglio animato più famoso al mondo ha risposto e scelto Mahmood per festeggiare i suoi 80 anni.

Un tesoro nascosto su un’isola deserta …

Un pirata scava per nascondere un baule colmo di gioielli, dalla buca viene fuori un coniglio, lunghe orecchie, occhi vispi, sorriso sornione, ricoperto di gioielli e preziosi monili.

E’ Bugs Bunny l’iconico coniglio creato da WARNER BROS. 80 anni fa ed amato da tutte le generazioni.

Tutto quello che indossa è DORADO…