In tutte le librerie “Romanzo Tricolore, Lazio 1974”

Share

L’Airone editrice, marchio editoriale di Gremese International, è lieta di informarvi che da sabato 4 maggio sarà in edicola per una settimana, insieme al quotidiano “Il Messaggero”, la pubblicazione di Franco Recanatesi “ROMANZO TRICOLORE. Lazio 1974: la storia segreta di uno scudetto impossibile”, al costo di € 9,90 + il prezzo del quotidiano. L’iniziativa è valida in tutti i rivenditori di giornali di Roma e del Lazio.

Dal 12 maggio l’edizione libreria sarà disponibile al prezzo di € 11,90 in tutte le librerie e nei negozi online.

“Romanzo tricolore” non è solo il racconto del primo scudetto della storia della Lazio il 12 maggio 1974, la mitica squadra di Maestrelli e Chinaglia, ma un viaggio coinvolgente nel dietro le quinte di un’epopea irripetibile, con la riscoperta di personaggi sorprendenti.

Aneddoti e retroscena raccontati da un grande giornalista sportivo che ha vissuto quell’epoca (come cronista del Corriere dello Sport al seguito della Lazio) e quei giorni, assieme ai protagonisti, nello spogliatoio di Tor di Quinto e durante i ritiri e le trasferte. In più, la cronaca dettagliata delle trenta partite dello scudetto in appendice, per ricostruire la lunga cavalcata dei biancocelesti alla conquista dello storico trofeo, nel cinquantesimo anniversario.



«Questa è la storia di due anni straordinari, vissuti accanto a una squadra straordinaria, con giocatori straordinari, guidati da un allenatore straordinario. Poiché i capitoli principali della storia sono stati già ampiamente raccontati, ho cercato di infilarmi nelle pieghe di questa storia, cercandone i risvolti più curiosi e sconosciuti.

L’ho fatto attraverso le confidenze degli attori, anche di secondo piano, di quel particolare film girato nel 1974, anno horribilis per certi versi, segnato dal terrorismo nero e rosso e da una spaventosa crisi economica, illuminato soltanto dal bagliore di una superba Lazio che ha saputo interrompere l’egemonia delle grandi squadre del Nord…».

«…Gli autori di questo libro sono soprattutto loro, assieme ai miei ricordi che ho trasferito a un personaggio di fantasia che con una storia di fantasia ha affiancato, a volte intrecciandosi con loro, il cammino dei protagonisti di una squadra stupenda, sfacciata, irripetibile.»

Franco Recanatesi

FRANCO RECANATESI, giornalista e scrittore, al Corriere dello Sport (negli anni Settanta è cronista inviato al seguito della Lazio), poi a Panorama e a Repubblica fin dalla fondazione.

Autore di molti libri (ben cinque sulla sua amata Lazio), collabora attualmente con varie testate giornalistiche, radio e televisioni.

Comunicato Stampa: Elisabetta Castiglioni