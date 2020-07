Ernia “Gemelli” è disco d’oro

Share Facebook

Twitter

Pinterest

Il nuovo album di Ernia Gemelli – è certificato DISCO D’ORO a sole tre settimane dall’uscita (19 giugno 2020).

Dopo l’esordio in testa alla classifica FIMI-GfK e le ottime performance registrate dal primo singolo estratto Superclassico – 300 mila ascolti giornalieri su Spotify, presenza fissa nella Top 10 con più di 7 milioni di stream già ampiamente superati e oltre 1,5 milioni di views per il video – Ernia si conferma come una delle penne più originali ed eclettiche della sua generazione.

Annunciate oggi due date live, rispettivamente il 5 marzo 2021 al Fabrique di Milano e il 12 marzo 2021 all’Orion Club di Roma. Le prevendite apriranno martedì 14 luglio alle ore 14.00 e saranno disponibili sul circuito Ticketone.

Ernia, all’anagrafe Matteo Professione, nasce 26 anni fa e cresce nelle strade della periferia Ovest di Milano, dove vive, venendo a contatto con le situazioni più diverse e con tutte le sottoculture urbane tipiche dei primi anni ’00, l’hip hop in primis. Con i suoi primi due album, Come uccidere un usignolo e 68 (certificato Disco di Platino), ha saputo in poco tempo raggiungere un posto di primo piano nell’attuale scena urban italiana.

“GEMELLI”

Tracklist

Vivo

Superclassico

Puro Sinaloa feat. Tedua, Rkomi, Lazza

Morto Dentro

Non Me Ne Frega Un Cazzo feat. Fabri Fibra

Ferma A Guardare

MeryXSempre feat. Shiva

U2

Pensavo Di Ucciderti feat. Luchè

Cigni

Fuoriluogo feat. Madame

Bugie

https://island.lnk.to/gemelli