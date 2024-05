España Circo Este e Modena City Ramblers insieme per “Addio Paura”

Share

Maggio è un mese che storicamente è legato a moti di rivoluzioni: politiche, sociali, economiche, pubbliche o personali. Maggio è un mese in cui si esce da un letargo fatto di accondiscendenze e si va verso un’apertura ai cambiamenti che un vento estivo, di resilienza, può portare con sé.

España Circo Este e Modena City Ramblers si uniscono per dare vita a un canto che incita a riflettere su ciò che stiamo vivendo e tenta di smuovere le coscienze di chi ascolta. Da oggi, venerdì 10 maggio, è disponibile in radio e sulle piattaforme streaming – al link https://ffm.to/addiopaura – “Addio Paura” in uscita per Garrincha 373, neonata factory e costola della gloriosa Garrincha Dischi.

Due generazioni a confronto che si ritrovano su una ballad ariosa e folk, per provare ad opporsi insieme a ciò che ci ingabbia e ricordarci perché è necessario farlo, oggi più di sempre. Il tutto partendo dai gesti più semplici di una quotidianità che non riusciamo più a capire e a sopportare: le domeniche afose, l’alta stagione, i baci senza sapore.

“‘Addio Paura’ – commentano gli España Circo Este – è un canto di guerra contro un presente e un futuro che vorremmo cambiare. Un inno per rimettersi in piedi, per sfidare la paura che troppe volte ci ferma, congela, inibisce. È un grido che vuole risvegliare il coraggio sopito che una volta avevamo, che faceva parte dei nostri giorni, che era nei nostri cuori e che ora sembra essersi perso, distratto dal mondo e dai mondi del nostro presente. Per tentare di innescare questo meccanismo di ribellione, oltre alla nostra voce e al nostro suono, abbiamo fortemente desiderato che ci fossero i Modena City Ramblers, gruppo che da sempre impersona, racconta, ispira e guida questo desiderio; il desiderio di urlare tutti più forte: Addio Paura”.

“È stato bello condividere con gli España la registrazione di ‘Addio Paura’. – aggiungono i Modena City Ramblers – ci emoziona il fatto che una giovane band abbia voglia e passione nel cantare e suonare per un ‘mondo migliore’, per una vita fatta di relazioni sincere e libere, di rispetto, di amore e orizzonti resistenti all’imperante cultura della paura e del sopruso. Ci emoziona e ci onora che abbiano pensato di coinvolgerci e di percorrere un po’ di strada insieme, che ci porterà peraltro in ‘qualche splendido giorno’ a condividere anche il palco. Ancora una volta Emilia e Romagna assieme, ma le terre di appartenenza per noi significano Ricchezza e Cultura, non certo motivo di diversità e lontananza per i nostri cuori compagni e vagabondi!”

La cover del brano è stata realizzata da Temo Creative Studio (https://www.instagram.com/temocreativestudio).

È partito anche il tour outdoor degli ESPAÑA CIRCO ESTE, che li vedrà sui palchi dei festival estivi italiani e in giro per l’Europa, confermando la natura nomade della loro musica che non ha confini geografici. A ottobre, inoltre, la band sarà protagonista di un mini-tour in Spagna. Queste tutte le date annunciate, in continuo aggiornamento:

20 aprile – BOLOGNA – Piazza Lucio Dalla @ Fingers Food Festival

01 maggio – RIMINI – Parco Marecchia

19 maggio – LORETO APRUTINO (PE) – Piazza Garibaldi

31 maggio – CALDERARA DI RENO (BO) – Settimana Calderarese @ Piazza Marconi

15 giugno – MARCELLISE (VR) – Marcherries

21 giugno – SACILE (PN) – Camolli sotto le stelle

28 giugno – DOVADOLA (FC) – Rock int’la Ròca

29 giugno – LAINATE (MI) – Partiztika

05 luglio – VILLA CELIERA (PE) – Contrada Santa Maria

12 luglio – PISA – MelaSono Music Fest

13 luglio – PADOVA – Sherwood Festival

20 luglio – CAFEHAHN (DE) – Horizonte Festival

27 luglio – ARSOLI (ROMA) – Festa della Birra @ Piazza Valeria

02 agosto – WEISELBURG (AT) – Hiesige und Dosige Festival

03 agosto – REGENSBURG (DE) – Rewas Nacht in Blau

04 agosto – BAD WINDSHEIM (DE) – Weinturm Open Air

22 agosto – SARCEDO (VI) – Sarcedo Summer Festival

08 settembre – POZZO D’ADDA (MI) – Live Evil

18 ottobre – Bilbao (ESP)

19 ottobre – Madrid (ESP)

20 ottobre – Siviglia (ESP)

21 ottobre – Granada (ESP)

22 ottobre – Valencia (ESP)

23 ottobre – Barcellona (ESP)

Oltre 500 concerti tra Italia, Europa ed America, per la band España Circo Este. La musica degli E.C.E. è un mix di Pop e di Punk, di Tango e di Cumbia, di Latin e di Reggae. Un sound unico ribattezzato Tango-Punk. Nascono nel 2013, anno in cui pubblicano l’EP “La Bucatesta”. “La Revolución del Amor”, il loro primo album, è esce nel 2015, anno in cui suonano come band ufficiale d’apertura dei concerti Manu Chao, Gogol Bordello, Dubioza kolektiv e Shaggy. Nel 2017 esce il loro secondo album, “Scienze della maleditore”, per Garrincha Dischi, e segue un tour di oltre 100 date in Italia e all’estero. Nel giugno 2018 esce l’EP “Bau Bau Ciudad”, registrato con la cantante messicana Flor Amargo. Da marzo 2018 a settembre 2019 hanno iniziato un nuovo World Tour: 90 date in USA, Germania, Austria, Francia, Paesi Bassi, Spagna, Polonia e Ungheria (Sziget Festival). Nel 2020 pubblicano “Machu Picchu”, il nuovo album e nell’estate 2021 esce il singolo “Tataralì (feat. Cacao Mental)”. A maggio 2022 è uscito il loro quarto album USHUAIA, anticipato dai tre singoli “Amico”, “Prosecco” ed “ANITA feat. Will And The People” e seguito, a settembre dello stesso anno, da un nuovo singolo “Sorriso”. Ad aprile 2023 pubblicano un nuovo disco “DA MACHU PICCHU A USHUAIA: IL BOOTLEG (LIVE).

I Modena City Ramblers nascono nel 1991 come gruppo di folk irlandese, da sempre innamorati della musica e delle tradizioni dell’isola di Smeraldo. Da lì un trentennio costellato di successi, sia dal punto di vista discografico che di live tour, in Italia e in Europa. Dopo lo stop del 2020 che ha forzatamente tenuto la band lontano dai propri fan, abituati alle circa 80 date all’anno sul palco nel 2021 il gruppo è tornato per celebrare i 30 anni di carriera con lo spirito di sempre, con la musica e con l’estrema vicinanza al proprio pubblico. Nel 2022 i Modena City Ramblers hanno dato il via alloro tour per celebrare “Appunti Partigiani”,disco d’oro del 2005 e importante tappa della loro ricca carriera discografica,che oltre all’Italia, in più di 40 date ha toccato anche Sudafrica, Spagna,passando per lo Sziget Festival di Budapest. Da Novembre 2022 la band ha portato il tour celebrativo anche nei club italiani. Nel 2023 tornano con il nuovo album “Altomare”.

