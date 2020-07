I BTS come i Beatles sono gli unici ad aver venduto oltre 1 milione di copie

Share Facebook

l nuovo album “MAP OF THE SOUL: 7 ∼ THE JOURNEY ∼” uscito oggi in digitale, così come il singolo “Your eyes tell”, è già numero 1 su iTunes in 54 paesi, Italia compresa.

Milano, 15 luglio 2020. Forbes America, analizzando i dati pubblicati nel Nielsen Music Midyear Report ha sottolineato in un articolo apparso ieri che l’album “Map of the Soul: 7” pubblicato a febbraio dalla teen band coreana BTS ha stabilito un importante risultato quest’anno: è l’album fisico più venduto nel 2020 e l’unico ad aver venduto in America più di 500 mila copie fisiche. Inoltre, contando tutti i formati è il nono album più venduto dell’anno con oltre 842 mila unità derivate da vendite fisiche, download e stream.

Il nuovo album “MAP OF THE SOUL : 7 ∼ THE JOURNEY ∼” e il singolo “Your Eyes Tell” usciti oggi in digitale sono già al numero 1 su iTunes in 54 paesi, compreso il nostro paese. “MAP OF THE SOUL : 7 ∼ THE JOURNEY ∼” è ascoltabile e preordinabile in versione fisica al link https://lnk.to/BTSstaygold

Il disco coreano “MAP OF THE SOUL : 7” aveva raggiunto la vetta sia della Billboard 200 americana (4° n.1 in USA) che la vetta della Official Albums Chart inglese.

Ma non è tutto: la boy band ha totalizzato oltre 1.41 milioni di copie (intendendo quello che in gergo si chiama album equivalent unit) nella prima parte di questo 2020. Solo un altro gruppo ha venduto in America più di 1 milione di copie e quel gruppo, a cui ora i BTS vengono giustamente paragonati, sono i BEATLES.

Come sottolinea Forbes America nel suo un articolo (https://www.forbes.com/sites/bryanrolli/2020/07/14/beatles-bts-1-million-albums-2020/) dopo più di 50 anni dal loro scioglimento i BEATLES rimangono la più importante rock band con più di 1.094 milioni di copie (parliamo sempre di album-equivalent units) nei primi 6 mesi di questo 2020.

Impossibile non cogliere il parallelismo tra BEATLES e BTS: due boy band che dominano il mercato discografico mondiale con 6 decenni di distanza.

Entrambi i gruppi incantano milioni di fan in tutto il mondo grazie al loro talento e al loro carisma, coltivando all’interno del gruppo personalità uniche che contraddistinguono i vari membri del gruppo.

L’ultimo album dei BTS “MAP OF THE SOUL : 7 ∼ THE JOURNEY ∼” – disco in giapponese della band di punta del K pop mondiale – è disponibile in Italia in formato digitale e dal 7 agosto sarà finalmente disponibile anche in formato fisico. L’album è il settimo della loro carriera e il quarto in lingua giapponese.

Il titolo dell’album racconta il viaggio di questi 7 anni di BTS dal loro esordio nel giugno 2013 ad oggi. Un viaggio che ha permesso ai ragazzi di passare attraverso gioia, successo, disagi e sfide, un viaggio che non avrà mai fine.

Nel disco sono presenti due nuove canzoni in giapponese: “STAY GOLD”, colonna sonora della serie TV giapponese “Rasen no Meikyuu -DNA Kagaku Sousa” che si fa portatrice di un messaggio importante (il mondo può non essere pieno di cose belle ma per favore non smettere di brillare) e il brano “YOUR EYES TELL”, una canzone coscritta insieme a Jung Kook.

Nel disco, disponibile in diverse versioni (A, B, C, D e standard) saranno presenti anche le hit “ON”, “Black Swan,” “Make It Right” e “Dionysus”, registrate per l’occasione in giapponese. Inoltre, il disco conterrà la mega hit “Lights”, certificata dalla RIAJ (Recording Industry Association of Japan) a luglio 2019 come MILLION-Seller, “Boy With Luv -Japanese ver.-” e altri brani.

La limited edition A e B includeranno anche un video disc con i video di “STAY GOLD” e il making of oltre ad altri video.

Le Limited edition C e D includeranno un libretto di 56 pagine con foto esclusive e mai viste del BTS.

Inoltre, ogni edizione conterrà cartoline disponibili solo fuori dal Giappone.

A seguire il dettaglio delle versioni disponibili nel nostro paese:

Limited Edition A (CD + Blu-ray)

Luxurious sleeve case / 32-page booklet / digipak / 1 sticker sheet / 1 square photo card (for world except Japan / same design as in other editions)

Disc 1: CD (same content as in Limited Editions B/C/D and Standard Edition)

INTRO : Calling Stay Gold Boy With Luv -Japanese ver.- Make It Right -Japanese ver.- Dionysus -Japanese ver.- IDOL -Japanese ver.- Airplane pt.2 -Japanese ver.- FAKE LOVE -Japanese ver.- Black Swan -Japanese ver.- ON -Japanese ver.- Lights Your eyes tell OUTRO : The Journey

Disc 2: Blu-ray

Stay Gold (Music Video)

ON (Music Video)

Black Swan (Music Video)

Lights (Music Video)

IDOL (Music Video)

Airplane pt.2 -Japanese ver.- (Music Video)

FAKE LOVE (Music Video)

Stay Gold Making of Music Video

Making of Jacket Photos

Limited Edition B (CD + DVD)

Luxurious sleeve case / 32-page booklet / digipak / 1 sticker sheet / 1 square photo card (for world except Japan / same design as in other editions)

Disc 1: CD (same content as in Limited Editions A/C/D and Standard Edition)

Disc 2: DVD (same content as in Limited Edition A Blu-ray)

Limited Edition C (CD + photo booklet)

Luxurious sleeve case / 56-page booklet (A) / digipak / 1 square photo card (for world except Japan / same design as in other editions)

CD (same content as in Limited Editions A/B/D and Standard Edition)

Limited Edition D (CD + photo booklet)

Luxurious sleeve case / 56-page booklet (B) / digipak / 1 square photo card (for world except Japan / same design as in other editions)

CD (same content as in Limited Editions A/B/C and Standard Edition)

Standard Edition (CD only)

20-page booklet / 1 trading card (1 of 7 types of ‘selfie ver.’ randomly enclosed for first press only) / 1 square photo card (for world except Japan / same design as in other editions)

CD (same content as in Limited Editions A/B/C/D)

BTS, un acronimo che sta per Bangtan Sonyeondan o meglio “Beyond the Scene”, è una boy band sud coreana che ha conquistato i cuori di milioni di fan nel mondo.

I membri dei BTS sono RM, Jin, SUGA, j-hope, Jimin, V e Jung Kook.

Premiati per la loro autenticità, la loro musica autoprodotta e le loro performance sempre uniche e strabilianti, la band ha creato un rapport unico con I loro fan diventando icone globali fin dal debutto nel 2013. Oltre alla musica anche il loro impegno in attività benefiche quali campagne come LOVE MYSELF e il discorso ‘Speak Yourself’ che hanno mobilitato fan di tutto il mondo (si chiamano ARMY) conquistando classifiche, segnando sold out in ogni stadio e regalando alla band numerosi premi come il Billboard Music Awards and American Music Awards.

MAP OF THE SOUL : 7 ~ THE JOURNEY ~” arriva dopo un tour mondiale che li ha portati davanti ad oltre 2 milioni di persone (62 date nel 2019), dopo aver cantato alle 62ma edizione dei GRAMMY® Awards a gennaio – primi artisti coreani su quel palco, e aver passato al n.1 della Billboard Social 50 Chart ben 182 settimane (di cui 152 consecutive).