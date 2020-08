BTS da oggi disponibile “Dynamite”

Share Facebook

Il fenomeno planetario degli ultimi anni, BTS, torna con un messaggio di speranza!

Da oggi, venerdì 21 agosto, è disponibile in digitale “DYNAMITE”, il nuovo travolgente singolo della band coreana di fama mondiale.

Il videoclip ufficiale ha già stabilito un RECORD raggiungendo 10 MILIONI di visualizzazioni in soli 20 MINUTI e, a poche ore dalla sua pubblicazione, ne conta più di 50 MILIONI: youtu.be/gdZLi9oWNZg.

“DYNAMITE”, il primo singolo nella storia della band completamente in lingua inglese, arriva a sei mesi dall’ultimo album “MAP OF THE SOUL: 7”, che ha raggiunto la #1 della classifica album di Billboard e nel quale cui i BTS hanno affrontato le loro difficoltà, sofferenze e paure

Questo brano dalle sonorità disco-pop rappresenta una nuova sfida per le superstar di fama mondiale che, dopo aver cercato di superare il senso di scoraggiamento derivante dall’attuale situazione legata al COVID-19, torna a cantare di gioia e speranza, facendo tesoro delle piccole cose che rendono la vita davvero speciale e preziosa.

Lo scopo della canzone è proprio quello di infondere un’ondata di necessaria energia per dare sostegno alla loro community.

Il videoclip di “DYNAMITE” è vivace e ricco di colori, con ambientazioni, acconciature, e capi di abbigliamento retrò e vede alternarsi coreografie degne di nota e balli improvvisati, così come esibizioni in gruppo e assoli. L’atmosfera generale è vibrante dall’inizio alla fine, e cattura perfettamente l’energia positiva del testo e della melodia del brano.

I membri della boyband ballano con carisma all’interno e all’esterno di svariate location: una camera da letto, un negozio di ciambelle, un negozio di vinili, un campo da basket, un lussuoso palcoscenico, e uno sconfinato prato dove vengono sparate in aria polveri dai colori brillanti che accentuano l’energia esplosiva e l’allegra performance di ballo.

Il team creativo di “DYNAMITE” include David Stewart e Jessica Agombar, noti per i video di “What A Man Gotta Do” dei Jonas Brothers e “I Love You’s”di Hailee Steinfeld.

I BTS presenteranno per la prima volta “DYNAMITE” domenica 30 agosto agli MTV Video Music Awards 2020.

Sebbene inizialmente non avessero pianificato di pubblicare un singolo, i sette membri della band erano ansiosi di condividere nuova musica con i loro amati fan non appena ne avessero avuto la possibilità.

BTS, acronimo di Bangtan Sonyeondan o “Beyond the Scene”, è una boyband sudcoreana che ha catturato i cuori di milioni di fan in tutto il mondo sin dal loro debutto nel 2013. Il membri dei BTS sono RM, Jin, SUGA, j-hope, Jimin, V e Jung Kook.

Dopo aver ottenuto riconoscimenti per la loro musica autentica e autoprodotta, le performance di prim’ordine e il loro rapporto con i loro fan, la band si è affermata come superstar globale battendo innumerevoli record (primo gruppo pop coreano a raggiungere 5 miliardi di visualizzazioni totali su Spotify e ed essere stato nominato ai GRAMMY AWARDS, con l’album “Love Yourself: Answer” è rimasto stabile nella classifica Billboard Top 200 per 30 settimane consecutive, e 119 settimane consecutive al #1 della Social 50 charts di Billboard). Nel 2018/2019 con il “Love Yourself World Tour” hanno registrato il SOLD OUT nelle arene di tutto il mondo, lo stesso vale per il “Love Yourself: Speak Yourself – World Tour”, con il quale, sempre nel 2019 hanno registrato il tutto esaurito negli stadi. La band ha inoltre ottenuto numerosi premi prestigiosi come 3 “Best Social Artist” ai Billboard Music Awards per tre anni consecutivi (2017/2018/2019) e 1 “Best duo/group” ai Billboard Music Awards nel 2019, e molti altri.

Inoltre, il fenomeno globale degli ultimi anni, è stato impegnato in molte campagne umanitarie come LOVE MYSELF, e il discorso alll’ONU “Speak Yourself”, ed è stato nominato all’interno del TIME 100: The Most Influential People of 2019.