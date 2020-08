È ufficiale. Stop guanti monouso su treni Freccia Rossa da prossima settimana

“La vittoria della petizione è solo il primo passo. La battaglia per evitare il boom di dpi usa e getta continua. Il Parlamento ha infatti disposto che il Ministero dell’Ambiente emani entro settembre un decreto ad hoc che favorisca i dpi riutilizzati e riciclabili di filiera italiana. Sono allarmato – commenta l’ex Ministro dell’Ambiente – per l’annuncio del Ministero dell’Istruzione che prevede di distribuire 11 milioni di mascherine al giorno per studenti e docenti, con il rischio di moltiplicare i rifiuti legati all’emergenza sanitaria e dare un segnale diseducativo a milioni di giovani . Tutto questo, nonostante gli appelli della società civile e le disposizioni dello stesso Parlamento”.

Questo sito utilizza cookie, anche di terze parti, per facilitare la navigazione e per mostrarti pubblicità e servizi in linea con le tue preferenze. Chiudendo questo banner o continuando la navigazione (page scroll) acconsenti al loro uso. Per informazioni e per negare il consenso a tutti o ad alcuni cookie clicca qui Accetto