Oggi, venerdì 17 luglio, esce in radio il singolo “Occhi negli occhi” di Luca Dirisio, estratto dall’album “Bouganville”, uscito lo scorso ottobre 2019 per l’ etichetta discografica Music Ahead.

