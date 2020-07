fontanesi è il visual artist che, sul proprio profilo Instagram, compone e propone immagini di una realtà manipolata, catturata e poi modificata. Apprezzatissimo dalla critica specializzata e dal pubblico, l’artista dà vita a scatti che bisogna osservare un secondo in più affinché la sensazione di spaesamento trovi una risposta. All’interno delle due opere inedite, la presenza dei Coma_Cose è senz’altro fuori dall’ordinario e descrive, una volta ancora, il progetto del duo milanese come una commistione unica di musica e arte.

I Coma_Cose sono i protagonisti d’eccezione della nuova serie di due stampe Glicée di fontanesi, dal titolo “Coma_Cose presso fontanesi”, prodotta da Varsi Lab e disponibile da oggi in edizione limitata di 20 esemplari, numerati e timbrati, per ciascuna.