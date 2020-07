J Balvin ha annunciato l’uscita del suo nuovo singolo “Un Día/ One Day”

Share Facebook

La global superstar J BALVIN ha annunciato (https://www.instagram.com/p/CC6_cGinhGq/) l’uscita del suo nuovo singolo “UN DÍA/ ONE DAY” brano che si appresta a diventare la prossima hit mondiale grazie alla presenza degli amici e collaboratori BAD BUNNY e TAINY e della superstar della musica pop DUA LIPA.

Ma non è tutto dato che nel post J BALVIN ha annunciato la presenza di una delle attrici più amate al mondo, quella Úrsula Corberó meglio conosciuta come TOKYO della fortunata serie di Netflix LA CASA DI CARTA.

“UN DÍA/ ONE DAY” sarà disponibile in negli store digitali italiani da venerdì 24 luglio, stessa data in cui il brano sarà disponibile anche per la programmazione radiofonica.

Dall’inizio della sua carriera J BALVIN ha venduto più di 35milioni di singoli e 4 milioni di album in tutto il mondo e solo in Italia si contano 27 dischi di Platino.

Balvin è stato premiato con 5 Billboard Latin Music Award, 4 Latin Grammy Awards, 2 MTV Video Music Awards, ha ricevuto inoltre un Billboard Music Award e un MTV Europe Music Awards. È stato nominato due volte ai Grammy Award, tra cui Record of the Year per il brano “I Like It”, nel 2017 i BMI Latin Awards hanno proclamato il cantante Contemporary Latin Songwriter of the Year. Ma non è tutto.

J BALVIN è sempre presente con più canzoni nella Top 200 Global di Spotify (al momento ce ne sono 6), il che lo porta ad essere tra gli artisti più streammati di sempre nel mondo oltre ad essere stato l’artista più visto su YouTube del 2019. Inoltre, ad oggi conta più di 1 miliardo di views al mese ed è nella top3 dei video più visti al mondo ed è l’’artista più shazammato del 2019.

Dichiarato “Global Ambassador del Reggaeton” dal New York Times, J BALVIN è uno degli artisti di maggior successo nello streaming al mondo (attualmente #2 YouTube con 20 miliardi di views, #2 Spotify con oltre 25 miliardi di stream), indipendentemente dalla lingua, e ha sviluppato una legione di fan rappresentata da oltre 60 milioni di follower sui social media. Allo stesso modo considerato da Billboard “il più grande atto rivoluzionario che la musica latina abbia visto in molti anni” e da Pitchfork “il volto del moderno Reggaeton”, J Balvin guida la seconda generazione di stelle della musica Urban che hanno spinto globalmente la musica latina verso una crescita senza precedenti.

Inoltre, J Balvin è diventato il più forte rappresentante culturale della musica latina sia per la comunità della moda sia per quelle della pop art, diventando allo stesso tempo uno dei collaboratori più richiesti del settore musicale da artisti di fama mondiale.

Originario di Medellin, in Colombia, José Álvaro Osorio Balvin ha sviluppato uno stile musicale tutto suo che rende omaggio alla prima ondata di stelle del Reggaeton di Puerto Rico, aggiungendo influenze più ampie dell’hip-hop, del pop mainstream e della musica dance il tutto, con il risultato di creare una musica dal ritmo globale con testi senza confini.

Tra il suo album “LA FAMILA” del 2013, il primo a regalargli un successo mondiale, il successore multiplatino “ENERGIA” (2016) e diversi singoli di riferimento come “Mi Gente”, “Safari”, “Ginza” e altri, J Balvin ha vinto tre Latin Grammy Awards, numerosi Billboard Latin Music Awards, ha raggiunto un Guinness World Record per la permanenza più lunga al #1 di un singolo latino e ha ottenuto più di 20 MILIARDI di visualizzazioni totali su YouTube.

Lungo la sua strada, Balvin ha lavorato con moltissimi artisti tra cui Beyoncé, Justin Bieber, Cardi B, Pharrell Williams, Bad Bunny, Daddy Yankee, Ariana Grande, Camila Cabello, David Guetta, Juanes, Nicky Jam, Diplo / Major Lazer, Selena Gomez, Sean Paul, Anitta, Skrillex, Liam Payne, French Montana, Wisin e Yandel, Ozuna, Pitbull, Maluma, Alejandro Sanz e tanti altri ancora.

L’album di J Balvin, “VIBRAS”, n.1 in tutto il mondo ha dato il via al tour più elogiato della musica latina nel 2018 ed è stato recensito da TIME, Rolling Stone, Billboard e molti altri come “Uno dei migliori album del 2018”. Allo stesso tempo, ha portato la stella colombiana al numero 1 delle classifiche mondiali di YouTube e Spotify.

Nel suo percorso J Balvin si è esibito anche durante la cerimonia di apertura dei GRAMMY Awards, ha ottenuto per il terzo anno consecutivo (cosa mai accaduta prima) una nomination ai premi LO NUESTRO come “Artista dell’anno”, ha raggiunto per la 13ma volta la #1 posizione della classifica singoli Billboard (grazie al singolo “Reggaeton”) ed è diventato il primo artista uomo di musica latina a lanciare la sua linea di moda con la collezione “VIBRAS” di GUESS.

Come esponente di spicco della musica latina nel mondo, J BALVIN è stato headliner nei principali festival musicali del mondo tra cui il Lollapalooza (primo artista latino presente come headliner al festival) ed è stato il primo latino a fare un set di reggaeton sul mainstage del Coachella, set che Variety ha commentato come: “uno dei set più strabilianti ed elaborati che siano mai stati immortalati sul palco del festival … un traguardo monumentale – uno dei più grandi Coachella mai visti”.

Il suo ultimo album “COLORES” (preceduto dal disco collaborativo con BAD BUNNY “OASIS”) conteneva il brano featuring Cardi B “I LIKE IT” che gli è valso una nomination ai Grammy Awards come Record of The Year. L’album ha ricevuto una nomination ai Grammy Award 2020 nella categoria Best Latin Rock, Urban or Alternative Album.

BALVIN è l’uomo delle mille collaborazioni e mille hit come “Loco Contigo” con DJ Snake e Tyga, che raggiunge la Top10 di 17 paesi, “I Can’t Get Enough” con Selena Gomez, “Baila Baila Baila (Remix)” con Farruko, Daddy Yankee e Ozuna, “Ritmo” con i The Black Eyed Peas, che debutta nelle Top10 di oltre 20 classifiche e l’ultima “AGUA” colonna sonora del nuovo film dedicato a Spongebob Top 50 sia in Italia che nella Global di Spotify.

J Balvin ha definito la moda “la passione della sua vita, allo stesso livello della musica”. È apparso come ambasciatore durante la settimana della moda di New York 2017 e ha chiesto una maggiore rappresentazione dei latini nel mondo della moda.

Nel gennaio 2019 Balvin ha lanciato la sua prima esclusiva collezione di abbigliamento Guess x J Balvin, collaborazione confermata anche per il 2020.