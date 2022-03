J Balvin Ed Sheeran con il singolo “Sigue”

Share Facebook

Twitter

Pinterest

LE DUE SUPERSTAR MONDIALI INSIEME PER LA PRIMA VOLTA J BALVIN & ED SHEERAN “Sigue”

“Tutte le cose belle richiedono tempo. 6 mesi fa ero in palestra e ho incontrato un uomo che assomigliava tantissimo a Ed Sheeran…ed era proprio lui.

Ci siamo presi un caffè, ci siamo messi a condividere le nostre vite. Si è creata una bella sinergia parlando delle cose più semplici fino all’essere padri.

Abbiamo deciso poi di incontrarci in studio a New York e beh… vedrete quello che abbiamo creato… Le prime due canzoni si chiamano SIGUE e FOREVER MY LOVE.

Volevamo rimanere in stile reggaeton, è stato pazzesco sentirlo cantare in spagnolo. Speriamo vi piacciano tanto quanto piacciono a noi!”

J BALVIN

“Io e J Balvin ci siamo conosciuti in palestra a New York lo scorso anno. Era mattina presto ed eravamo praticamente soli. Ho riconosciuto la sua voce quando era al telefono, quindi mi sono avvicinato per salutarlo. Abbiamo iniziato a chiacchierare e siamo rimasti insieme per pranzo e per un tè il pomeriggio.

Alla fine non ci siamo più persi e siamo diventati amici. Sono stato a New York a Natale per i miei show e abbiamo deciso di incontrarci un giorno in studio.

Le prime canzoni che abbiamo scritto sono SIGUE e FOREVER MY LOVE, le amo alla follia. Mi sono cimentato con lo spagnolo perché volevamo che mi immergessi completamente nel mondo della canzone e per me è stato molto divertente”

ED SHEERAN