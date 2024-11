“Islanda” è il nuovo singolo dei Pinguini Tattici Nucleari

Share

È disponibile il videoclip di ISLANDA, il nuovo singolo dei PINGUINI TATTICI NUCLEARI, in radio e su tutte le piattaforme digitali da oggi per Epic\Sony Music Italy.

Ascoltalo qui: https://epic.lnk.to/Islanda



Dopo il recente singolo, Romantico ma muori – ai vertici di tutte le classifiche e già certificato Disco d’Oro, con Islanda si torna ancora una volta ad accarezzare la sfera romantica, di cui i Pinguini Tattici Nucleari si sono piú volte fatti portavoce con brani di enorme successo, delicati e senza tempo. Islanda racchiude l’inconfondibile capacitá della band di fotografare sentimenti profondi con una narrazione semplice, diretta ma ricca di sottotesti, spaccati di vita quotidiana e metafore che uniscono il presente e il passato in un unico, bellissimo (e romantico) racconto.

“Islanda è un viaggio che non sai dove ti porterà. Tutti viaggiano per motivi diversi: chi per abbracciare una nuova vita, chi per superare qualche trauma, chi per noia e chi per coraggio. Quando parti e te ne vai perché vuoi lasciarti alle spalle qualcuno, tutto ha un sapore diverso. Islanda parte da questa consapevolezza ed è dedicata a chi viaggia per dimenticare, o per meglio dire per creare nuovi ricordi. Noi stessi siamo stati in Islanda tutti insieme come band ed è stato un viaggio unico. Così abbiamo deciso di scriverci una canzone, che sarà anche un po’ malinconica ma che di sicuro non ha paura dei nuovi inizi.”

ISLANDA anticipa HELLO WORLD, l’attesissimo nuovo disco in uscita venerdì 6 dicembre per Epic\Sony Music Italy in fisico nei formati CD, CD autografato, LP picture, LP colorato, LP colorato autografato e in digitale.

Qui il link al pre-order del disco: https://bio.to/HelloWorld



I brani di HELLO WORLD, tra cui i nuovissimi Romantico ma muori e Islanda, saranno i protagonisti del TOUR STADI 2025, la nuova avventura live che li vedrà impegnati dal prossimo 7 giugno per 9 imperdibili appuntamenti. Questo disco si può quindi interpretare anche come un rinnovato e caloroso saluto dalla band a tutto il resto del mondo

Il debutto negli 11 stadi ha segnato il 2023 come l’anno d’oro della band, con l’en plein di sold out conseguito anche nel 2024 con 33 date indoor: i Pinguini Tattici Nucleari si preparano a cavalcare il 2025 con un nuovo, attesissimo tour, organizzato e prodotto da Magellano Concerti:

HELLO WORLD – TOUR STADI 2025

07 giugno 2025 – Reggio Emilia – RCF Arena (Campovolo)

10 giugno 2025 – Milano – STADIO SAN SIRO

11 giugno 2025 – Milano – STADIO SAN SIRO

14 giugno 2025 – Treviso – ARENA DELLA MARCA

17 giugno 2025 – Torino – STADIO OLIMPICO GRANDE TORINO

21 giugno 2025 – Ancona – STADIO DEL CONERO

25 giugno 2025 – Firenze – VISARNO ARENA

28 giugno 2025 – Napoli – STADIO DIEGO ARMANDO MARADONA

04 luglio 2025 – Roma – STADIO OLIMPICO



Prevendite già disponibili QUIUn milione di biglietti venduti in un anno (2023), oltre un miliardo e mezzo di stream, due anni in cima alle classifiche airplay e FIMI/Gfk Italia, il successo dell’album Fake News (quattro volte Disco di Platino) e un coinvolgente show che hariscosso un grande successo di pubblico e critica: quello dei Pinguini Tattici Nucleari si è rivelato essere un gioco di squadra più che convincente, che ha portato la band, che da più di due anni colleziona numeri da record, ai vertici di tutte classifiche, regalandole un posto di assoluto rilievo nel panorama musicale nazionale e che ha mosso i primi passi in quello internazionale.

BIOGRAFIA

È Riccardo Zanotti, classe 1994, il volto, la voce (nonché compositore e autore) del progetto Pinguini Tattici Nucleari, accompagnato in questa avventura dagli inseparabili Elio Biffi (tastiere), Nicola Buttafuoco (chitarra), Matteo Locati (batteria), Simone Pagani (basso) e Lorenzo Pasini (chitarra).

Dopo alcuni dischi autoprodotti, “Il re è nudo” del 2014, seguito nel 2015 da “Diamo un calcio all’Aldilà” e da “Gioventù Brucata” nel 2017, dallo Sziget Festival di Budapest e da svariati chilometri stretti su un Ducato in affitto, il 2019 è l’anno della svolta: il 5 aprile esce per Sony Music il quarto album, “Fuori dall’hype” (cinque volte Platino) che supera, solo nel 2019, i 70 milioni di streaming complessivi. Il primo tour primaverile nei club parte all’insegna dei sold out, e l’estate non è da meno: la band raggiunge oltre sessantamila presenze totali. Nello stesso anno partecipano al disco “Faber Nostrum” ed esce “Pinguini Tattici Nucleari a fumetti”, un fumetto dedicato alla band edito da Beccogiallo Editore, best seller su Amazon. Nel 2020 la band ottiene il terzo posto alla 70sima edizione del Festival di Sanremo con “RINGO STARR” (certificato quadruplo Platino), interamente scritto e composto da Zanotti. La canzone è contenuta in “Fuori dall’Hype Ringo Starr”, il repack uscito a poche ore dal podio. A dicembre dello stesso anno esce l’EP “AHIA!” (certificato cinque volte Platino), che contiene i singoli “Pastello Bianco” (otto volte Platino), “Scrivile scemo” (cinque volte Platino) e “Scooby Doo” (triplo Platino). Il 2022 inizia con la loro partecipazione come ospiti al Festival di Sanremo e prosegue con l’en plein di sold out per il “Dove Eravamo Rimasti Tour”, che ha visto 300mila presenze, accompagnato dal singolo “Giovani Wannabe”, certificato sette volte Platino e in vetta a tutte le classifiche per oltre 15 settimane e seguito da “Ricordi” (cinque volte Platino). È dunque una prestigiosa collezione di Dischi d’Oro, di Doppio, Triplo e Quadruplo Platino, con una permanenza ai vertici delle classifiche di oltre cento settimane, quella che accompagna il successo della band, con più di un miliardo e mezzo di streaming e un’estate 2022 da trecentomila presenze. Lo Stadio Meazza di San Siro raggiunge il tutto esaurito in meno di 12 ore dall’apertura delle prevendite, l’Olimpico di Roma registra il sold out in tre giorni. I Pinguini Tattici Nucleari vincono gliMTV European Music Awards 2022 come Best Italian Act.

Esce il 2 dicembre dello stesso anno “Fake News”, il nuovo album (Platino in 4 settimane, ad oggi quadruplo Platino), seguito nel 2023 dai singoli “Coca zero” (Platino), che ha conquistato il primo posto della classifica radio, e “RUBAMI LA NOTTE”, ai vertici di tutte le classifiche e già certificato quadruplo Disco di Platino. Nell’estate 2023 sono protagonisti di un tour di undici date negli stadi, anticipato da tre appuntamenti internazionali a Lake Placid (New York) per le Universiadi a gennaio, una data al The London Palladium (Londra) il 10 aprile e una in Islanda a maggio all’Harpa di Reykjavik (IS). Nella primavera 2024 la seconda parte del tour, 33 date sold out nei più importanti palasport italiani. Nell’estate 2025 in programma il nuovo tour negli stadi.

