Fuori oggi “Hold on me”, del dj e producer Kygo

É uscito “Hold on me”, il nuovo singolo del dj e producer da miliardi di stream Kygo insieme al cantautore Sandro Cavazza, da oggi disponibile in digitale e da venerdì 22 novembre in radio.

I due artisti hanno spoilerato il brano sui loro social e lo hanno presentato in anteprima live ai fan durante il tour mondiale in cui Kygo è impegnato in questo momento e che ha visto Sandro Cavazza ospite di alcune date.

Questa collaborazione arriva dopo l’ultimo singolo di Kygo “Stars Will Align” con gli Imagine Dragons che continua la sua ascesa nelle classifiche Airplay e Shazam in tutto il mondo e che ha già accumulato milioni di stream globali.

Manca sempre meno all’imperdibile unica data italiana del tour, il 29 novembre all’Unipol Forum di Milano. Il Dj e producer di fama internazionale approda nel nostro paese con una data milanese che farà parte del Kygo World Tour.

I biglietti sono disponibili su ticketmaster.it, ticketone.it e vivaticket.com.

Per info: www.livenation.it

Il tour ha visto un ritorno trionfale sul palco per Kygo, che rimane uno degli artisti più richiesti dal vivo nel mondo della musica elettronica. Questa serie di date nelle arene lo vede protagonista del suo primo tour mondiale dal 2018, con prossime date in Europa, oltre che in Messico, Corea del Sud, Giappone e Australia all’inizio del 2025.

Che si trovi dietro al pianoforte nel suo studio o come headliner di un festival da tutto esaurito, Kygo sta tranquillamente riaffermando il suo status di talento prodigioso, produttore all’avanguardia, DJ dinamico e influente superstar globale. Il musicista norvegese, nato Kyrre Gørvell-Dahll, è apparso per la prima volta nel 2013 ed è diventato uno degli hitmaker più forti al mondo. Con oltre 23 miliardi di stream audio e video accumulati in tutto il mondo, ha battuto numerosi record di streaming. Kygo ha ottenuto uno dei suoi più grandi successi con il brano multi-platino “It Ain’t Me” feat. Selena Gomez, che ha raggiunto la Top 10 della Billboard Hot 100 e ha registrato oltre 2,9 miliardi di streaming in tutto il mondo. Nel 2019, ha pubblicato “Higher Love” con Whitney Houston (disco di platino in Italia), che ha ottenuto altri 1,4 miliardi di stream e visualizzazioni in tutto il mondo e ha raggiunto la vetta delle radio dance, oltre a lasciare il segno su un classico.

Il suo terzo album “Golden Hour” (Sony Music International/Ultra Records/RCA Records), acclamato dalla critica nel 2020, è stato anticipato dagli inni “Like It Is” feat. Zara Larsson & Tyga, “Lose Somebody” con OneRepublic e “I’ll Wait” feat. Sasha Alex Sloan. L’album ha ottenuto oltre 2,6 miliardi di stream in tutto il mondo. Dopo Golden Hour, Kygo ha pubblicato il suo remix di “What’s Love Got To Do With It” di Tina Turner e “Hot Stuff” di Donna Summer, ricevendo critiche eccezionali. Nel 2022, dopo essere stato headliner al Lollapalooza e al Life Is Beautiful, oltre ad aver registrato il tutto esaurito al Madison Square Garden e all’Ullevaal Stadion di Oslo, Kygo sorprende i fan con la pubblicazione del suo quarto album “Thrill Of The Chase” (RCA Records/Sony Music). L’album include singoli come “Dancing Feet” feat. DNCE, “Woke Up In Love” con Gryffin feat. Calum Scott e “Never Really Loved Me” feat. Dean Lewis, accumulando oltre 1 miliardo di stream in tutto il mondo e debuttando nella Top 5 della Billboard Top Dance/Electronic Albums Chart. Quest’anno Kygo ha continuato la sua serie di collaborazioni straordinarie, ad HAYLA per il suo ultimo singolo “Without You” e collaborando con Ava Max per il suo ultimo singolo “Whatever“, che la coppia ha eseguito al Jimmy Kimmel Live!

