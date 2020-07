Guè Pequeno, Rose Villain, Luchè il nuovo singolo ” Chico”

Le prevendite per le prime due date del tour MR. FINI LIVE, previste per il 22 e il 23 aprile 2021, sono già disponibili nei circuiti autorizzati.

Dopo averci portato in estremo oriente con Saigon, Guè Pequeno torna a farci viaggiare con “Chico”, il nuovo singolo estratto dall’album Mr.Fini, disponibile in radio da venerdì 31 luglio. Con le sue atmosfere di stampo latin urban Chico, unisce il rap di matrice americana, alle più sofisticate tendenze della musica pop internazionale. Insieme a lui Luché, il rapper partenopeo a cui lo lega un lungo rapporto di amicizia, stima e collaborazione, e Rose Villain, giovane cantante e autrice italiana da anni residente a New York.