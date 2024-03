Disponibile il secondo album di Rose Villain

Share

In “Radio Gotham” ci ha raccontato le sue ombre, con “CLICK BOOM!” ci ha mostrato che è possibile vivere un amore anche se imperfetto.

Ora, con il suo secondo album, “Radio Sakura” (Warner Music Italy), fuori in formato fisico e digitale al link https://wmi.lnk.to/clickboom_radiosakura, Rose Villain è pronta a fiorire in tutta la sua essenza di artista.

Acquistando il vinile o CD, al suo interno sarà possibile trovare anche una raccolta di poesie inedite, scritte dalla stessa artista.

Madame, Ernia, Bresh, thasup e Guè sono le collaborazioni scelte per questo nuovo viaggio, con cui traccia dopo traccia ci guiderà verso un nuovo capitolo.

Questa la tracklist di “Radio Sakura”:

HATTORI HANZO ft Madame ⁠CLICK BOOM! ⁠STAN ft Ernia ⁠HUH? ⁠GRAFFITI ft Bresh ⁠IL MIO FUNERALE ⁠BRUTTI PENSIERI ft thasup ⁠HAI MAI VISTO PIANGERE UN COWBOY? ⁠TRASPARENTE ⁠COME UN TUONO ft Guè ⁠IO, ME ED ALTRI GUAI ⁠MILANO ALMENO TU

12 brani, prodotti da Sixpm, che indagano temi diversi, legati dal fil rouge comune di voler trovare una speranza in tutto, anche nelle difficoltà più dure della vita: come la natura riesce a riprendersi il proprio spazio anche di fronte alla morte, così in ogni piccola crepa di dolore che la nostra anima è costretta a sopportare in vita, ci può essere una fioritura, simbolo di rinascita.

“Radio Sakura” è il sequel luminoso di “Radio Gotham”. È un disco intimo e nostalgico ma allo stesso tempo consapevole e fiero, dove generi diversi come l’hip hop, il punk, l’elettronica e la bachata si intrecciano a storie diverse e complesse, dove la speranza peró ne è trait d’union. “Con questo disco – racconta Rose – mi sono sentita più libera che mai di essere fragile, irriverente, ambiziosa e con questa musica, per me la migliore che ho mai scritto, sono fiorita nell’artista e donna che sognavo di essere”.

In attesa delle 4 date live che vedranno l’artista protagonista a ottobre, prodotte e organizzate da Magellano Concerti, Me Next e Next Show, in estate Rose Villain aprirà i concerti italiani del tour dei Coldplay il 12, 13, 15 e 16 luglio allo Stadio Olimpico di Roma.

Di seguito tutte le date dei club già annunciate, i cui biglietti sono in vendita su Ticketone:

17 ottobre 2024 – FIRENZE – Viper Theatre

18 ottobre 2024 – PADOVA – Hall

25 ottobre 2024 – NAPOLI – Casa della Musica

29 ottobre 2024 – MILANO – Fabrique

Info e biglietti su www.magellanoconcerti.it.

Nata a Milano e poi trasferitasi a New York, la cantante, autrice e regista ha all’attivo milioni di stream. Rose Villain ha tutte le carte in regola per ribaltare l’attuale scena musicale, curando lei stessa in prima persona la creatività di ogni progetto artistico che la riguarda. La consacrazione, arrivata negli ultimi anni dai featuring di alto livello con artisti che l’hanno fortemente voluta al suo fianco, ha portato Rose a voler dire ancora di più la sua. A gennaio 2023 esce il suo primo lavoro discografico, “Radio Gotham” (certificato platino da FIMI/GfK Italia), un album inaspettato, ricco di tematiche personali in cui l’artista si mette a nudo, che ha entusiasmato pubblico e critica e ha debuttato tra le prime 5 posizioni della classifica settimanale Top Album FIMI e all’ottavo posto della Top Albums Debut Global di Spotify. Dopo aver calcato il palco del Concertone del Primo Maggio di Roma, la voce di Rose Villain la scorsa estate è stata in tutte le radio grazie al singolo di Achille Lauro “Fragole” (certificato triplo platino da FIMI/GfK Italia), che l’ha vista co-protagonista. Venerdì 6 ottobre è tornata con la sua nuova hit disco d’oro “Io, me ed altri guai” (Warner Music Italy), una Tainted Love in stile Mercoledì Addams. A dicembre è stata protagonista di due speciali appuntamenti live in occasione del suo primo show “A VILLAIN STORY: the beginning”, il 3 dicembre a Milano (data sold out) e il 15 a Roma, e ha già annunciato 4 nuove date nei club per il 2024 a Firenze, Padova, Napoli e Milano e che aprirà i concerti italiani del tour dei Coldplay, il 12, 13, 15 e 16 luglio. È, inoltre, tra i giudici scelti per il programma Netflix “Nuova Scena – Rhythm+Flow Italia”, la competizione musicale del mondo rap, prodotta da Fremantle, insieme a Fabri Fibra e Geolier, alla ricerca dei protagonisti che segneranno la nuova scena rap italiana. Rose Villain è stata in gara alla 74^ edizione del Festival di Sanremo con il brano “CLICK BOOM!” (certificato disco d’oro da FIMI/GfK Italia), contenuto nel suo nuovo album “RADIO SAKURA” (Warner Music Italy), in uscita venerdì 8 marzo.

Comunicato Stampa: HELP PR & MEDIA RELATIONS