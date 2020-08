Il concerto dei Guns N’ Roses a Firenze Rocks è cancellato

Per motivi indipendenti dalla nostra volontà’, non è stato possibile riprogrammare la data. Tutte le informazioni relative ai rimborsi saranno comunicate entro il 10 settembre, in attesa di indicazioni più precise dal governo sull’applicazione della legge 77 del 17 luglio 2020.

Questo sito utilizza cookie, anche di terze parti, per facilitare la navigazione e per mostrarti pubblicità e servizi in linea con le tue preferenze. Chiudendo questo banner o continuando la navigazione (page scroll) acconsenti al loro uso. Per informazioni e per negare il consenso a tutti o ad alcuni cookie clicca qui Accetto