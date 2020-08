Elvis Presley “From Elvis In Nashville”

Share Facebook

La raccolta definitiva delle sessioni di registrazione di Elvis all’RCA “Studio B” del 1970

Il boxset comprende 40 registrazioni originali, appena mixate, più due dischi di rarità/versioni inedite

Include tra i vari brani “Funny How Times Slips Away”, “Bridge Over Troubled Water”, “I’ve Lost You”

Dopo le due incredibili sessioni di registrazioni del 1968 e lo speciale “Elvis In Memphis” del 1969 (che includeva la hit “Suspicious Minds”), Elvis Presley si preparò a fare del 1970 un altro anno da ricordare. “From Elvis In Nashville” include infatti 40 brani tratti dalle sue sessioni di registrazioni nello Studio B dell’RCA risalenti a giugno e settembre 1970 — presentate senza le sovraincisioni originali, per portarne apprezzare le versioni originali — insieme ad altre rarità e versioni inedite, tutti recentemente mixati dal produttore Matt Ross-Spang.

All’inizio di giugno 1970, settimane prima dell’inizio delle prove e delle esibizioni all’International Hotel di Las Vegas che avrebbero fatto parte dell’acclamato documentario That’s The Way It Is, Elvis si trasferì a Nashville per le sue prime sessioni in studio dopo le registrazioni di American Sound del 1969. Questa volta Presley fu accompagnato da una band di noti musicisti locali (incluso il chitarrista Charlie Hodge, il bassista Norbert Putnam e il pianista David Briggs), oltre al suo storico chitarrista James Burton.

Si trattò di una “maratona” di cinque giorni – con registrazioni che iniziavano in prima serata e proseguivano fino all’alba – che produsse una grande varietà di materiale country, dal bluegrass all’honky-tonk al liscio “countrypolitan”, che sarebbe poi diventato la caratteristica del Music Row tipico di Nashville. Le parti salienti includevano una vivace interpretazione di “Funny How Time Slips Away” di Willie Nelson, la straziante “I’ve Lost You”, una potente interpretazione di “Bridge Over Troubled Water” di Simon & Garfunkel e persino una nuova versione di “Love Letters” che Presley registrò per la prima volta nel 1966. Dopo gli impegni estivi di Elvis a Las Vegas, The King tornò allo Studio B alla fine di settembre: le registrazioni non furono fruttuose come quelle di giugno, ma diedero vita ad una versione selvaggia e unica di “Whole Lotta Shakin’ Goin’ On”.

L’RCA acquisì il materiale migliore di quelle registrazioni e lo suddivise in diversi album: alcuni brani sono finiti in un disco ulteriore uscito con “The Way It Is” oltre ai live di “The International Hotel”; il materiale principale è stato incluso in Elvis Country (I’m 10,000 Years Old), pubblicato all’inizio del 1971 ed il resto è stato utilizzato per il follow-up di “Love Letters From Elvis” sempre del 1971.

“From Elvis In Nashville” raccoglie ora la storia completa delle registrazioni in studio di Elvis nel 1970: un set di 4CD che include 40 registrazioni originali non sovraincise (in due dischi) oltre ad altri due dischi contenenti rarità e versioni alternative, molte di queste disponibili sino ad oggi solo in versioni per collezionisti, in edizione limitata. Questi outtakes sono stati recentemente mixati da Matt Ross-Spang, che ha prodotto, ingegnerizzato e mixato album di John Prine, Jason Isbell, Margo Price e altri, nonché le raccolte Elvis Way Down In The Jungle Room (2017) e Live 1969 ( 2019).