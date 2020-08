Save The Day il nuovo singolo di Mariah Carey disponibile da oggi

Share Facebook

“Save the day” è il nuovissimo brano di Mariah realizzato a partire da una canzone scritta in precedenza e mai completata: “Ho iniziato a scrivere questo brano anni fa”, dice nei suoi appunti per The Rarities, “e il messaggio suona vero ora più che mai: ‘We’re all in this together'”.

La canzone contiene un sample dell’iconico brano dei Fugees “Killing Me Softly with His Song” e veicola un messaggio che ispira speranza, resilienza e, soprattutto, incita le persone ad unirsi per il bene collettivo.

Save The Day è disponibile su tutte le piattaforme digitali da oggi 21 agosto.