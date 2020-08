Lost Frequencies feat. Mathieu Koss il nuovo singolo Don’t Leave Me Now

Share Facebook

I dj/produttore belga Lost Frequencies, sulla scia del suo ultimo singolo con Zonderling e Kelvin Jones, ha creato un nuovissimo EP con sei tracce inedite per celebrare il successo del singolo “Love To Go” in tutta Europa e per tenere viva la magia del momento post Covid-19. Il nuovo EP si intitola “Cup Of Beats” ed è un nuovo regalo di Lost Frequencies ai suoi fan e a tutti gli appassionati di musica dance nel mondo.

Il nuovo singolo è “Don’t Leave Me Now” insieme al produttore francese Mathieu Koss, in tutte le radio da venerdì 28 Agosto!

Fresco della sua spettacolare performance dal vivo dal tetto del Palazzo Reale del Belgio a Bruxelles https://youtu.be/q-ktd4nEi3w da invito di Sua Altezza Reale nel suo paese natale e dopo aver realizzato alcuni remix ufficiali per Ellie Goulding, Major Lazer e Martin Solveig, il dj/produttore superstar e multiplatino Lost Frequencies ritorna in tutte le radio con il nuovo singolo “Don’t Leave Me Now” insieme al produttore francese Mathieu Koss.