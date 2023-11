Lost Frequencies fuori ovunque il suo terzo album

Share

Dopo un anno memorabile, il producer superstar belga, DJ e performer LOST FREQUENCIES si prepara a concludere il 2023 con un gran finale: venerdì 10 novembre, è uscito il suo terzo album “ALL STAND TOGETHER” (Epic Amsterdam/Sony Music).

In “All Stand Together”, Lost Frequencies, con diverse collaborazioni, porta gli ascoltatori in un viaggio tra l’elettronica e il pop attraverso 11 straordinarie tracce. Dalla hit planetaria da oltre 1,5 MILIARDI di stream e certificata 2X Platino in Italia “Where Are You Now” con Calum Scott, ai più recenti singoli “The Feeling” e “Dive” feat. Tom Gregory, il disco include anche le collaborazioni con Netsky, James Arthur e altri.

L’album è un’istantanea della posizione che in questo momento il DJ/producer multiplatino occupa nel panorama musicale. Dall’house con sonorità tropicali accattivanti, passando a influenze strumentali acustiche folk e performance vocali fino ai tormentoni da discoteca, “All Stand Together” è destinato a diventare l’album più emblematico di Lost Frequencies.

«Gli ultimi anni della mia carriera sono stati davvero appaganti e sono entusiasta di pubblicare il mio nuovo album “All Stand Together” come se fosse una fotografia di tutto questo – commenta Félix De Laet in arte Lost Frequencies – Alcuni dei brani li conoscete già e spero che li avrete già ballati, gli altri sarei entusiasta se diventassero un nuovo capitolo sia per voi che sia per me. Attraverso l’album voglio portarvi in un viaggio con tutti i suoni che compongono il sound di Lost Frequencies, dalle tracce che incendiano gli altoparlanti, fino a singoli più emozionanti che spaziano dal pop, all’house, alla dance e oltre. Spero che “All Stand Together” vi piaccia tanto quanto è piaciuto a me realizzarlo!».

Tracklist “All Stand Together”:

No Limit To My Love (Feat. Zak Abel)

All Stand Together

Dive (con Tom Gregory)

Back To You (Feat. Elley Duhé & X Ambassadors)

The Feeling

Leave You In The Past (con Netsky)

Just Wanna Know (Feat. Declan J Donovan)

Where Are You Now (With Calum Scott)

Questions (con James Arthur)

Gone (Feat. Alexander Stewart)

Fall At Your Feet

Lost Frequencies, pseudonimo di Félix De Laet, ha mostrato la sua crescita negli ultimi anni con i sold out nelle arene nel suo tour Lost Frequencies Live, con le performance in tutti i principali festival, da Tomorrowland a Lollapalooza e Creamfields, e con la nomination al Brit Award come “Miglior canzone internazionale”, e il meglio deve ancora arrivare.

Comunicato Stampa: Parole e Dintorni