Atarde si racconta nel nuovo singolo “Mi agito”

Uno sfogo liberatorio nato dalla consapevolezza di essere cresciuti: ATARDE torna, a distanza di quattro mesi dal suo ultimo brano “Giornata tipo” (pezzidischi.lnk.to/giornatatipo), con “mi agito”, il nuovo singolo fuori ovunque da venerdì 17 novembre e disponibile da oggi in pre-save e pre-add al link https://pezzidischi.lnk.to/miagito.

“mi agito” racchiude il ricordo delle sensazioni vissute da ATARDE durante gli ultimi mesi di liceo, trascorse in piena pandemia. Un brano intimo e personale che racconta le paure, le incertezze e il senso di inadeguatezza provati in quel periodo pieno di cambiamenti.

“Con ‘mi agito’ volevo ricreare l’atmosfera del live: il brano in cuffia suona esattamente come se fossimo dal vivo. – racconta ATARDE – La produzione è stata fatta registrando tutti gli strumenti in presa diretta e per questo è possibile che il sound della canzone suoni in modo differente dai miei brani precedenti.”

Una canzone che si presta ad essere un inno al riscatto personale, derivato da un lavoro in collaborazione con i musicisti che hanno affiancato il cantautore nei live.

ATARDE è lo pseudonimo di Leonardo Celsi, artista anconetano classe 2001. Si avvicina alla musica da piccolissimo grazie ai genitori, entrambi violinisti. Pubblica la prima cover su Soundcloud nel Dicembre 2020, a cui seguono alcune tracce scritte e prodotte da lui come “cartelloni” e “compton” durante tutto il 2021. La prima uscita per un’etichetta discografica arriva a Ottobre 2021, riprendendo una traccia di soundcloud, “loml”, co-prodotta insieme a Fudasca e pubblicata per Pezzi Dischi in licenza ad Island Records/Universal Music Italia, seguita da “bulbi” co-prodotta insieme a Duffy. Nel 2022 ATARDE è stato inserito nella lista dei 20 talenti italiani da seguire nel 2022 dalla piattaforma VEVO e ha pubblicato il suo EP di debutto “difetti di forma”, di cui è disponibile anche una live session al link https://youtu.be/H0zEWM5s890. A gennaio del 2023 l’EP si arricchisce di cinque nuovi brani e durante l’estate dello stesso anno esce il singolo “Giornata tipo”.

