Online il video di “Para el sol”, il nuovo singolo di Enrico Nigiotti

In scaletta i brani del suo ultimo album “Nigio” (Sony Music Italy) e i suoi più grandi successi come “L’amore è” (certificato doppio platino e presentato alla 11ª edizione di X Factor) e “Complici” feat. Gianna Nannini (certificato oro e fra i dieci brani più trasmessi in radio).

“Para El Sol”, disponibile già in radio e in digitale (https://bit.ly/presave_Paraelsol), è una canzone dal profondo significato che riflette sul valore che l’amicizia ha nella nostra vita. Nel brano, scritto dallo stesso Enrico e prodotto da MATTEO CANTALUPPI, gli strumenti dialogano e si fondono perfettamente tra loro accompagnando l’intenso e graffiante timbro vocale del cantautore toscano.