“Tu sei per me” è il nuovo singolo di Enrico Nigiotti

Potente, intenso, diretto: “Tu sei per me” (Columbia Records / Sony Music Italy) è il nuovo singolo di Enrico Nigiotti, uscito venerdì 22 novembre in radio e su tutte le piattaforme digitali. Ad annunciare la nuova uscita è stato proprio Enrico, che sui suoi profili social ha postato un video nel quale canta in anteprima una parte del nuovo brano, nell’inedita veste di pianista e accompagnato da un suggestivo duo di coristi gospel (guarda qui il video).

“Tu sei per me” ha raggiunto oltre 12K di creation e oltre 12M di view su TIKTOK, oltre 1,3M di stream in digitale entrando nella top 200 della chart di Spotify.

Non servono troppi giri di parole per dire mi sono innamorato di te: Enrico Nigiotti torna con una nuova power ballad dalle influenze country e gospel e dalla grande intensità emotiva. Scritta dallo stesso Nigiotti e prodotta da Jvli e da Enrico Brun, “Tu sei per me” è il modo più semplice e naturale per dichiarare quello che provi alla persona che ami: un crescendo sonoro che esplode nel finale in una dedica d’amore senza riserve.

Il brano arriva a poche settimane di distanza dalla partecipazione di Enrico al nuovo album di Olly, nel quale è presente come feat. in “Sopra la stessa barca”, e dopo un 2024 che ha visto il cantautore esplorare nuovi territori sonori, come quello del country con il singolo “Occhi grandi”, sempre nel suo inconfondibile stile legato a doppio nodo alla migliore tradizione cantautorale italiana.

Comunicato Stampa: Giada Sollitto