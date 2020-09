Esce oggi Metamorfosi l’attesissimo ritorno di Joseph Capriati

Share Facebook

Esce oggi venerdì 4 settembre su tutte le piattaforme digitali Metamorfosi, l’attesissimo ritorno discografico di una delle figure più importanti del panorama techno mondiale, e di uno dei dj italiani più popolari nel mondo, Joseph Capriati.

Dopo i due singoli Goa (un viaggio techno screziato di trance) e New Horizons (insieme alla leggenda vivente James Senese), pubblicati a luglio, Capriati cala gli assi. Le tracce di Metamorfosi raccontano l’evoluzione e la maturità compositiva di un producer a suo agio con gli standard techno – genere di cui è indiscusso maestro – e con derive house, con la forma canzone e con le sperimentazioni in stili e territori lontani dalla sua comfort zone artistica.

Lo dimostrano le numerose collaborazioni presenti nel disco, tutte prestigiose e parte di una visione coerente con cui Capriati unisce il suo presente di techno superstar con le radici del suo essere dj.

Da un mito come Louie Vega, metà dei Masters At Work e vero grande padre spirituale di ogni dj dagli anni ’90 in poi, fino a un cantante come Byron Stingily e a musicisti di altissimo livello, come il già citato James Senese, altro mito della musica internazionale.

E se con Metamorfosi Joseph Capriati si dimostra abilissimo nel maneggiare gli strumenti dello studio, a supervisionare la produzione c’è Eric Kupper, producer newyorkese che ha scritto molte pare importanti della storia della musica house internazionale. Un’altra scelta che racconta la volontà di unire il presente, e il futuro, con le radici di un suono e di una cultura. Una legacy sottolineata con forza e orgoglio.

Metamorfosi è un progetto di ampio respiro, che ha il suo cuore pulsante e il suo centro di gravità nell’album, ma che dirama i propri raggi in molte attività in programma in futuro, e ovviamente in un imponente apparato visivo, sul web e sui social, e in partnership prestigiose come quella con VR|46 Racing Apparel, che ha prodotto una linea di abbigliamento dedicata al concept dell’album.

Metamorfosi esce su tutte le piattaforme digitali per Redimension, etichetta discografica dello stesso Joseph Capriati. Dal 18 settembre sarà disponibile anche la versione fisica in triplo vinile.