Giuseppina Torre Pianista e Compositrice tour 2020 / 2021

 Ha all’attivo 2 album: “Il Silenzio Delle Stelle” (Sony Music Italia, 2015) e “Life Book” (Universal Music Italia, 2019).

 È autrice delle musiche del docu-film “Papa Francesco – La mia Idea di Arte” (Walkman Records, 2018), distribuito in tutto il mondo in versione cofanetto contenente il CD con la soundtrack e il DVD del documentario, un viaggio attraverso la galleria ideale del Pontefice tratto dall’omonimo libro scritto da Papa Francesco (a cura della giornalista e scrittrice Tiziana Lupi).

 Le musiche del suo ultimo album “Life Book” sono state scelte per accompagnare il documentario di Speciale TG5 “Testimone – Liliana Segre contro l’indifferenza” a cura di Roberto Olla.

 Pluripremiata negli U.S.A.: Los Angeles Music Awards (“International Artist of the Year” e “International Solo Performer of the Year”), Akademia Awards di Los Angeles (“Ambiental/Instrumental”) e 5th I.M.E.A. Awards 2018.

 Ha tenuto concerti in Italia e all’estero, suonando anche per Papa Francesco in occasione del Concerto dell’Epifania andato in onda su Rai 1 (2014) e in Vaticano presso la Casina di Pio IV – Pontificia Accademia delle Scienze alla presenza del Cardinale Lorenzo Baldisseri (2017).

 Opening act del concerto de Il Volo all’Arena di Verona (24 settembre 2019).

 Protagonista delle ultime edizioni di Piano City Milano (2019), Piano City Palermo (2019), e Piano City Napoli (2020).

Al seguente link è possibile ascoltare l’album “LIFE BOOK” (pubblicato da Decca Records e distribuito da Universal Music Italia), disponibile in tutti i negozi, in digital download e sulle piattaforme streaming: https://udsc.lnk.to/CNP8Ab8S