Fiorella Mannoia online il video del nuovo singolo

«La musica, le canzoni…sono capaci di abbattere ogni barriera, anche quella generazionale – racconta Fiorella Mannoia – Le canzoni non hanno tempo e rimangono nel tempo per chi le vorrà ascoltare. Grazie a Ultimo per questo regalo».

E’ online il video del brano “Chissà da dove arriva una canzone”, il nuovo singolo di Fiorella Mannoia, con melodia e testo scritti per lei da Ultimo, attualmente in radio e disponibile sulle piattaforme digitali.