Il brano è incluso nel nuovo album “TRANSLATION”

Entrerà in rotazione radiofonica venerdì 25 settembre “VIDA LOCA”, il nuovo singolo di BLACK EYED PEAS estratto dall’album “TRANSLATION”(Epic Records/Sony Music), insieme alla superstar latina NICKY JAM e al rapper da milioni di stream TYGA. Il brano ha già raggiunto 12 milioni di stream e 40 milioni di visualizzazioni su Youtube.

Il videoclip ufficiale, diretto da Ben Mor, vede ancora una volta l’utilizzo di visuals straordinari, così come era già avvenuto per i precedenti singoli della band.

Il gruppo prende il controllo di un ufficio, di una palestra e della strada con grande energia e ballando un’ipnotica coreografia tra esilaranti camei di Nicky Jam e Tyga.

Il singolo “RITMO (Bad Boys For Life)”, che ha inaugurato il nuovo progetto discografico del gruppo in soli 8 mesi ha conquistato dozzine di certificazioni platino in tutto il mondo (DOPPIO PLATINO in Italia) e numeri strabilianti. Con oltre 1,5 miliardi, tra streams e visualizzazioni del relativo video, è il brano più ascoltato della band. Senza contare che è stato anche il tema principale dalla colonna sonora del film di successo “Bad Boys For Life” (Original Motion Picture).

A seguire i BLACK EYED PEAS hanno dominato le classifiche radio e digitali con la hit “MAMACITA” con Ozuna e J Rey Soul (DOPPIO PLATINO in Italia), che ha superato i 450 milioni tra stream e visualizzazioni e raggiunto la #3 della “Billboard Hot Latin Songs Chart” e la #1 della “Billboard Latin Airplay Chart” e più recentemente con il singolo “FEEL THE BEAT” insieme a Maluma, che ad oggi ha totalizzato più di 30 milioni di stream e più di 84 milioni di visualizzazioni su youtube.

Ad oggi, i Black Eyed Peas hanno venduto oltre 50 milioni di album in tutto il mondo e hanno raggiunto numerosi #1. “TRANSLATION” ha acceso il prossimo capitolo di questa grande eredità.