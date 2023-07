Will.i.am e Britney Spears di nuovo insieme in radio

Share

È uscito in digitale ed entra in rotazione radiofonica “MIND YOUR BUSINESS”, il nuovo attesissimo singolo del luminare della musica e vincitore di 6 Grammy Awards WILL.I.AM insieme all’incomparabile icona multiplatino del pop BRITNEY SPEARS!

Con un beat enigmatico e coinvolgente, il brano segue il successo dell’iconica hit certificata 4X PLATINO IN ITALIA “Scream & Shout” (2012).

In “Mind Your Business” will.i.am esprime carisma e sicurezza con la sua voce coinvolgente, e il ritornello con protagonista l’attitude e tutta l’energia di Britney Spears rendono la canzone la nuova hit del 2023.

Per will.i.am, il brano segue il ritorno da solista dopo 10 anni con il singolo “THE FORMULA” feat. Lil Wayne e Formula 1®. “THE FORMULA” è stata anche la traccia di debutto della partnership tra will.i.am e Formula 1, con Formula 1 che ha nominato will.i.am come loro primo “Global Artist in Residence”. Come parte della partnership, saranno pubblicate altre tracce ispirate alla Formula 1 prima che will.i.am rilasci il suo ultimo album da solista.

Tanto “THE FORMULA” quanto “MIND YOUR BUSINESS” sono da preludio al quinto album da solista di will.i.am, che segue “willpower” del 2013.

WILL.I.AM

Con una carriera di oltre due decenni, will.i.am continua a lasciare un’impronta indelebile nell’industria musicale come co-fondatore e frontman dei Black Eyed Peas, un gruppo che sfida i generi musicali. Il suo talento va oltre la performance, essendo un rinomato produttore e un artista di grande successo. Inoltre, will.i.am combina fluidamente la sua passione per la musica e la tecnologia come fondatore e CEO di FYI.AI, un’app di messaggistica Web 3.0. Guida programmi di istruzione STEAM per oltre 12.000 studenti nell’area di Los Angeles attraverso la sua i.am Angel Foundation.

BRITNEY SPEARS

L’icona pop multiplatino e vincitrice di un Grammy, Britney Spears, è una delle artiste di maggior successo e celebrità nella storia della musica pop con quasi 150 milioni di dischi venduti in tutto il mondo. Secondo Nielsen Music, negli Stati Uniti ha venduto oltre 70 milioni di album, singoli e brani. Nata nel Mississippi e cresciuta in Louisiana, Britney è diventata un nome noto già da adolescente con il suo primo singolo “…Baby One More Time”, un successo alla #1 nella classifica Billboard Hot 100 e un successo internazionale che ha infranto i record di vendita con oltre 20 milioni di copie vendute in tutto il mondo e attualmente certificato 14 volte platino negli Stati Uniti.

L’autobiografia di Britney, intitolata “The Woman in Me“, che racconta una storia coraggiosa e straordinariamente commovente sulla libertà, la fama, la maternità, la sopravvivenza, la fede e la speranza, uscirà il prossimo 24 ottobre.

Debuttando alla #1 nella classifica Hot Dance/Electronic Songs di Billboard, “Hold Me Closer” vede Elton John e Britney Spears, due degli artisti più iconici di tutti i tempi, unirsi per la prima volta in assoluto su un brano. La canzone ha raggiunto la vetta delle classifiche, fornendo a Britney il suo primo successo da quasi dieci anni, e ha raggiunto anche la #1 in Australia e Canada, la #3 nel Regno Unito e, soprattutto, la #1 su iTunes in oltre 40 Paesi di tutto il mondo al momento del rilascio.

